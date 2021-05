– Lukten er så sterk. Nesten som råttent egg, sier 58 år gamle Dyline Thomas.

For et par uker siden ble det funnet olje i hagen hennes på Santa Cruz. Oljen hadde regnet ned over hustaket som følge av en ulykke ved øyas oljeraffineri. Med flammene og røyken ble store mengder olje spydd ut over boligområdene, og myndighetene så seg nødt til å stenge fabrikken på øyeblikkelig varsel.

«Overhengende trussel» for folkehelsen

Nå, flere uker senere, er Limetree Bay oljeraffineri fremdeles stengt, og innbyggerne frykter at deres største økonomiske bærebjelke er historie. Amerikanske myndigheter, som har ansvar for raffineriet, har beordret en 60-dagers nedstengning av produksjonen, og mener at anlegget er en «overhengende trussel» for folkehelsen i området.

Raffineriet ligger på Santa Cruz, den største av de De amerikanske Jomfruøyer. Ifølge US Environmental Protection Agency (EPA) er det i den siste tid blitt rapportert flere uhell ved raffineriet, som har ført til utslipp av svoveldioksid og hydrogensulfid i befolkede områder. Utslippene har forårsaket lungeproblematikk hos flere.

Til CNN skal talspersoner for Limetree Bay raffineri ha sagt at de forbereder seg på en «trygg og forsvarlig gjenåpning av oljeraffineriet». Nå ber befolkningen myndighetene om å ta folkehelse og klimakampen til betraktning.

Oljeraffineriet er beordret stengt i seks uker. Foto: Alvin Baez / Reuters/NTB

Krisene kommer som perler på en snor

Raffineriet har vært bærende for øysamfunnets økonomi i flere år, og har stått som en stabil kilde i et ellers ustabilt område som ofte rammes av orkaner. I mars 2020 støtte øysamfunnet på nok en uforutsett økonomisk krise, pandemien. De amerikanske jomfruøyer er et populært besøkssted for turister på cruise i Karibien. Raffineriet, som sysselsetter store deler av befolkningen, ble dermed nok en gang den primære bærebjelken.

Pandemien satte en stopper for øysamfunnets nest største økonomiske kilde. Foto: NTB

Likevel er øyas om lag 50.000 innbyggere skeptiske til om gjenåpning er løsningen. En av årsakene er klimakampen og verdens mål om å legge oljen bak seg.

– Vi står ved et veiskille, og dette kan være vår mulighet til å se hvordan vår økonomiske fremtid vil kunne se ut i en verden som legger fossilt brensel som hovedkilde bak seg, sier direktør for Santa Cruz’ miljøvernforbund til CNN.

– Som om jeg ble kvalt

Raffineriet, som først åpnet sine dører i 1966, har vært i hardt vær før. I 2011 gikk selskapet som da drev anlegget, Hovensa, konkurs og 2000 mennesker mistet jobbene sine. Anlegget ble gjenåpnet og inngikk i 2020 en avtale med Trump administrasjonen om å produsere 200.000 fat olje daglig. De nye planene skapte 400 nye faste stillinger.

Folk som tar til ordet mot å gjenåpne anlegget etter ulykken i mai blir møtt med både støtte og motbør, hvor mange frykter at det vil sende området inn i økonomisk krise. Lovgivernes største bekymring er liv og helse til øyas innbyggere. EPA har mottatt flere hundre bekymringsmeldinger og telefoner fra beboere siden februar. En av innringerne er Tysha Henry, som har vokst opp på Santa Cruz. Hun bor i Atlanta og var på besøk hos moren sin i mai da hun våknet av en sterk bensin-aktig lukt.

– Det føltes som at jeg ble kvalt, og jeg kommer aldri til å reise hjem igjen hvis det fortsetter slik, forteller Henry til CNN. Den sterke lukten ga seg etter et par timer, og neste morgen våknet hun med hovent ansikt og tung pust.

Henry og flere andre har gått til sak mot raffineriet.