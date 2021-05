For over et år siden startet USAs tidligere president, Donald Trump, å spre en teori om at coronaviruset hadde sluppet ut fra et laboratorium i Wuhan, den kinesiske byen viruset først ble oppdaget i.

Dette vekket kraftige reaksjoner i Kina, som med gjengjeld beskyldte Trump for å erklære Kina som syndebukken fordi han selv ikke klarte å begrense smitten i USA.

Biden vil ha ny etterforskning

Denne uken offentliggjorde amerikansk etterretning en rapport om foreløpige funn tilknyttet Wuhan-etterforskningen og letingen etter Covid-19s opprinnelse. I rapporten kommer det frem at flere forskere ved Wuhan Institutt for virologi skal ha blitt alvorlig syke en måned før Kina rapporterte om sitt første smittetilfelle.

I etterkant av rapportens offentliggjøring har president Joe Biden annonsert planer om en ny vurdering av virusets opprinnelse, hvor man inkluderer muligheten for at det kan ha spredd seg fra et laboratorium.

Dette har naturligvis satt sinnene i kok i Beijing, igjen. Kineserne kontrer nå med en ny teori om at virusets opprinnelse faktisk startet i USA, ifølge CNN.

Fort Detrick-teorien

Talsperson for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, har satt søkelys på Fort Detrick, et amerikansk biomedisinsk forskningslaboratorium i Maryland. Fort Detrick har av kinesiske myndigheter og flere av landets statlige medier blitt linket til coronavirusets opprinnelse, dog uten bevis.

– Hvilke hemmeligheter er gjemt i det mistenkelige Fort Detrick og de over 200 amerikanske bio-laboratoriene over hele verden?, spør Lijian, som mener USA skylder verden en forklaring.

Foto: Gail Burton / AP

– USA bryr seg ikke

Fort Detrick-teorien begynte å spre seg hos kinesiske statlige medier i mars i fjor, men fikk ikke ordentlig fart i landet før tidligere i år, rundt samme tidspunkt som Verdens Helseorganisasjon (WHO) besøkte Wuhan for å undersøke virusets opprinnelse.

Da denne etterforskningen var ferdig i februar, ba det kinesiske utenriksdepartementet om at USA skulle følge deres eksempel, og invitere WHOs eksperter til USA for å gjennomføre et lignende studie.

– USA bryr seg ikke om fakta eller sannheten i det hele tatt, og de er heller ikke interessert i et studie på virusets opprinnelse i USA. Deres eneste mål er å bruke pandemien til stigmatisering og manipulasjon for å gi andre skylden, sier Zhao Lijian.