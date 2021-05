Bidens ønske om virusgranskning skal skyldes at data ikke er analysert fullt ut

President Joe Biden har fått sterke reaksjoner fra Kina etter at han denne uken ga amerikansk etterretning ordre om å granske coronavirusets opprinnelse. Han ba også om en rapport innen 90 dager.

Ifølge New York Times kan ordren forklares med at tjenestemenn i etterretningen har gitt Det hvite hus beskjed om at de sitter på en mengde bevis som ennå ikke er undersøkt, og som må gjennom en dataanalyse for å klargjøre om de kan kaste nytt lys over hvor viruset stammer fra.

Tjenestemennene vil ikke opplyse om hva slags data det er snakk om, skriver avisen torsdag, men det kan blant annet handle om data på hvordan smitten spredte seg og bevegelsene til laboratoriearbeiderne i den kinesiske byen Wuhan.

Holdt tilbake informasjon?

Biden ønsker å få avklart om viruset har smittet mennesker via dyr, som flaggermus og skjelldyr, eller om det har spredt seg via et laboratorieuhell i Wuhan, slik enkelte har spekulert på.

Målet skal også være å finne ut om kinesiske myndigheter først forsøkte å dekke over utbruddet, slik de er blitt beskyldt for av enkelte. Her skal det også jaktes på avlyttingsdata og eposter som eventuelt kan avsløre hva som har skjedd.

Det ble tidlig meldt at det tok tid før lokale myndigheter i Wuhan rapporterte om smitten til sentrale myndigheter i Beijing, noe som også førte til at flere lokale ledere ble avsatt. Dette skal også ha vært forklaringen på at det tok tid før det ble iverksatt omfattende tiltak for å hindre ytterligere spredning, både til resten av Kina og omverdenen.

Senere ble det også kjent at det var stor frustrasjon internt i Verdens helseorganisasjon når det gjaldt å få informasjon fra Kina. Årsaken skal ha vært streng informasjonskontroll i det kinesiske helsedepartementet.

Lover åpenhet

Biden har sagt at han vil offentliggjøre resultatet av etterretningsrapporten, men han har tatt forbehold om at det kan være ting som han ikke er klar over nå, og som gjør at vurderingen blir annerledes.

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere konkludert med at laboratorieteorien er svært usannsynlig. De har dessuten anbefalt flere undersøkelser rundt virusets opprinnelse, bortsett fra laboratorieteorien. De har konkludert med at viruset mest sannsynlig smittet fra ett dyr til et annet og deretter til mennesker.

Derfor har det vakt oppsikt at Biden vil ha flere undersøkelser av om dette kan stemme. Ordren kom få dager etter at den konservative amerikanske avisen Wall Street Journal siterte hemmelig etterretning der det står at tre forskere fra Wuhan-laboratoriet var innlagt på sykehus i november 2019. Avisen spekulerer derfor på om de kan ha vært smittet av coronaviruset en måned før utbruddet ble kjent.

La lokk på utbruddet?

Kina har ikke avvist at coronaviruset kan ha spredt seg i Wuhan en god stund før det i desember 2019 ble fastslått at det var snakk om et helt nytt coronavirus. Da myndighetene i Beijing varslet Verdens helseorganisasjon og det ble klart for hele verden at det kunne være snakk om en ny pandemi, ble hele Wuhan og regionen stengt ned.

Teorier om virusets opprinnelse ble raskt en politisk betent sak etter at tidligere president Donald Trump gikk hardt ut mot Kina og beskyldte landet for å ha ansvaret for den verdensomspennende pandemien.

Wuhan-instituttet for virologi har studert coronavirus i flaggermus i over ti år. Laboratoriet ligger bare noen kilometer fra et tradisjonelt matmarked der det første smitteutbruddet ble registrert.

– Naturlig virus

De som støtter teorien om at viruset lekket fra laboratoriet, mener at det spredte seg derfra til markedet. De fleste mener imidlertid at det uansett er snakk om et virus som er hentet inn fra naturen, ikke et virus som er modifisert i forskningsøyemed, ifølge BBC.

Etter at Biden ga ordre om en etterforskning, har Kina anklaget USA for å spille et politisk spill om viruset.

– USA bryr seg ikke om fakta og sannhet, og de er heller ikke interessert i seriøs sporing av opprinnelse, sa en talsmann for kinesisk UD torsdag.