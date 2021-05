Allerede i ung alder ble Vladimir Putin involvert i gjengmiljø. Det begynte i skolegården i St. Petersburg, som da het Leningrad.

– Han var ei bølle i skolegården og ble tidlig en del av en gjeng. Han var liten, men han var en jævel til å slåss, sier Alex Goldfarb til BBC. Goldfarb medforfattet boken «En dissidents død» om forgiftningen av Putin-kritikeren Aleksandr Valterovitsj Litvinenko.

Tidlig i ungdomsårene valgte Putin å forlate gjengmiljøet til fordel for kampsporten.

– Det var en judotrener som oppdaget Putin og dro han ut av gatemiljøet. Det reddet ham fra et liv som kriminell, forteller Goldbarb.

Bildet er tatt i 1958 og viser seks år gamle Vladimir som sitter på fanget til sin mor Marija Ivanovna. Foto: Wikimedia Commons

Ville bli Russlands James Bond

På kort tid utmerket Putin seg som særdeles god i kampsport, og det tok ikke lang tid før Sovjetunionens etterretningstjeneste oppdaget den unge gutten. Putin ga tidlig uttrykk for at han ønsket å bli en del av KGB, og drømte om å bli som Max Otto von Stierlitz, Russlands svar på James Bond.

Vladimir Putin i KGB-uniform. Foto: Wikimedia Commons

– KGB fulgte godt med på kampsportmiljøet, forteller Kremlin-analytiker Alex Rahr til BBC.

Som 22-åring forlot Putin kampsportmiljøet og ble en del av Sovjets etterretningstjeneste. På den tiden var det å være gift en viktig del av rollen som agent. Konsensusen var at en gift mann var en mann man kunne stole på. Det tok ikke lang tid før Putin møtte øst-prøyssiske Ljudmila Aleksandrovna Sjkrebneva. Da de begynte å date ante ikke Sjkrebneva at Putin jobbet for KGB, og fikk fortalt at han var politimann.

Besto Putins test

Putin ønsket å teste den unge kvinnen og ba kompisene flørte med henne. Sjkrebneva var tydelig i sitt svar og sa «nei, jeg har en kjæreste, jeg har Vladimir», og dermed ble det dem. En sommerdag i juli 1983 giftet de seg og flyttet til Tyskland. De kommende årene tjenestegjorde Putin for DDR, mens Ljudmila lærte seg flytende tysk slik at hun kunne bli tysklærer når de senere skulle vende tilbake til Russland.

Da DDR falt i 1990 ble ekteparet Putin tilbakekalt til Russland, hvor han fikk en stilling ved Statsuniversitetet i Leningrad. Åtte år senere kom han til makten som Russlands president og har siden vært landets mektigste mann, vekselvis som president og statsminister. Forbes magazine har kåret Putin til verdens mektigste person fire ganger i perioden 2013 til 2016.

(Saken fortsetter under bildet)

Her er Putin og hans kone Ljudmila avbildet sammen med daværende førstedame Laura Bush og tidligere president George W. Bush i 2003. Foto: Mladen Antonov / Reuters/NTB

Advarer vesten

Torsdag gikk den russiske presidenten ut med en advarsel til alle som skulle ønske å utfordre Russland.

Putin advarer vesten mot å undervurdere Russlands militære makt. Foto: Alexei Druzhinin / AP/NTB

– De som prøver å spise en bit av våre områder, er herved advart om at deres tenner vil bli knust slik at de aldri kan bite oss igjen, sa Putin under en pressekonferanse, gjengitt av Radio Free Europe.

Under pressekonferanse refererte han til Sovjetunionens fall i 1991. Det som også ble slutten på hans tid som agent, og begynnelsen på hans politiske karriere.

– Selv etter å ha mistet en tredjedel av vårt potensiale, er Russland fortsatt for stor for de fleste, sa Putin.

I løpet av den siste tiden har Russlands militære tilstedeværelse økt i både Arktis og Azovhavet. Aktiviteten i havområdene rundt Ukraina og Krim bekymrer flere vestlige land. Nylig gikk USAs president Joe Biden ut og ba om et toppmøte på nøytral grunn mellom de to verdensmaktene.

Toppmøtet skal etter planen finne sted når den amerikanske presidenten besøker Europa i juni.

