Russland med ny kritikk av Norge: – Kan øke den militære spenningen

Lavrov kommenterte den nye norske forsvarsavtalen med USA på en pressekonferanse etter møtet torsdag.

– Land i Russlands umiddelbare nærhet, våre naboer, endrer nå sine lover for å tillate utenlandske militære styrker og våpen på sitt territorium , sa utenriksministeren, ifølge VG.

Amerikanske styrker i Norge inngår i en «permanent rotasjon», ifølge Lavrov. Han mener dette strider med Norges selvpålagte begrensning om ikke å ha utenlandske militære baser på norsk territorium.

På møtet på Island deltok utenriksministrene til alle de åtte landene i Arktisk råd. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skulle ha samtaler med Lavrov etter at hoveddelen av møtet var avsluttet.

– Kan øke spenningen



– Norge er en nær nabo i nord, og vi har et godt naboforhold. Men dette kan øke den militære spenningen, sa Lavrov på pressekonferansen.

Han kritiserte Natos aktivitet i Arktis, og det amerikanske nyhetsbyrået AP skriver at han rettet siktet spesielt mot Norge.

– Vi er spesielt bekymret for det som skjer nær grensene våre. Og Norge er så absolutt en veldig nær nabo, sa den russiske utenriksministeren.

Det norske argumentet om at USAs styrker i Norge inngår i et rotasjonssystem, kalte han en lek med ord. I realiteten dreier det seg om et permanent nærvær, mener Russland.

– Vi kommer til å iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten vår. Men dialog er det vi foretrekker og prioriterer, la han til.

Militær dialog



På torsdagens møte overtok Russland det roterende formannskapet i Arktisk råd. Lavrov brukte også anledningen til å ta til orde for militære samtaler mellom landene i rådet.

– Det er viktig å utvide de positive relasjonene vi har i Arktisk råd til å omfatte også den militære sfæren, sa han.

USA er negativ til Russlands ønske om militære samtaler. Utenriksminister Antony Blinken mener Arktisk råd bør holde fokus på fredelig samarbeid, miljøspørsmål, sikkerhet til havs og forholdene for urbefolkningene i nordområdene.

Heller ikke Island, som har hatt formannskapet inntil nå, virker begeistret for forslaget.

– Alt vi kan gjøre for å dempe spenning og bidra til stabilitet, er naturligvis noe vi må se positivt på. Men jeg mener det er viktig å bevare rådet som det er, sa Islands utenriksminister Gudlaugur Thor Thordarson.

Antony Blinken var på møtet også negativ til et russisk ønske om å innføre egne maritime regler for det Russland kaller Den nordlige sjøruten.

Dette er en del av Nordøstpassasjen som strekker seg fra farvannene utenfor Norge, via kysten av Sibir og til Stillehavet.

Enighet om miljø



Selv om møtet i Reykjavik var preget av spenning mellom Russland og de vestlige landene, ble det enighet om prioritere miljøtiltak. Flere av ministrene advarte om følgene av den globale oppvarmingen.

– Klimakrisen er den mest alvorlig langsiktige trusselen. Oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger raskere enn noe annet sted på planeten, sa Canadas utenriksminister Marc Garneau.

Landene ble enige om en handlingsplan for å hindre forsøpling av havet, ifølge Utenriksdepartementet. Planen inneholder 60 ulike tiltak.

Under det forrige møtet i Arktisk råd i Finland i 2019 ble det ikke enighet om en felles uttalelse. Grunnen var at Trump-regjeringen i USA nektet å akseptere at klimaendringene var nevnt.

Under torsdagens møte i Reykjavik ble en felles uttalelse vedtatt uten problemer.

