Jakter tungt bevæpnet soldat i belgisk nasjonalpark: «Potensielt svært voldelig ekstremist»

Mannen skal ha fått med seg en bazooka, en maskinpistol og flere pistoler.

Politiet har dessuten gjort funn av et kjøretøy som tilhører soldaten, og som inneholder flere anti-tank rakettkastere og ammunisjon.

Vil ikke la seg ta til fange levende



Ifølge BBC skal soldaten Jurgen Conings være utdannet som militær skyteinstruktør. Han blir betegnet som høyreekstremist.

Forut for våpentyveriet skal han ha fremsatt alvorlige trusler mot en av Belgias fremste viruseksperter, Marc Van Ranst, som nå er flyttet i sikkerhet.

Ifølge politiet er det funnet et notat hvor soldaten antyder at han ikke vil la seg ta til fange i live, og at han «ikke lenger kan leve i et samfunn der politikere og virologer har tatt alt fra oss», skriver avisen De Morgen.

«Potensielt svært voldelig ekstremist»

Militære rapporter beskriver soldaten som en «potensielt svært voldelig ekstremist». Belgias justisminister Vincent Van Quickenborne beskriver den 46 år gamle mannen som en umiddelbar trussel.

Nå pågår en omfattende politijakt etter den mistenkte soldaten. Operasjonen er konsentrert i Hoge Kempen nasjonalpark ikke langt fra grensen til Nederland. Parken brukes som rekreasjon, som fotturer, sykling, ridning og overnatting. Parken er nå stengt.

400 politi og militære er satt inn i søket



Mer enn 250 belgiske politifolk og 150 soldater er involvert i søket etter soldaten. Militærforlegningen han rømte fra er stengt, og både tysk og nederlandsk politi er varslet dersom han krysser grensen.

Ifølge forsvarsminister Ludivine Dedonder har belgisk militær etterretning avdekket at soldaten har hatt kontakt med høyreekstreme siden 2019.

Ber publikum holde seg unna



Politiet ber publikum om ikke å nærme seg mannen, men i stedet varsle politiet dersom han blir observert. Det er frykt for at den rømte soldaten kan gå til angrep på tilfeldige ofre eller institusjoner.

Myndighetene opplyser at 46-åringen representerer en trussel på høyeste nivå. Derfor er både hæren og politiet satt inn for å spore opp og uskadeliggjøre den tungt bevæpnede soldaten.