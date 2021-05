Et overvåkningskamera fanget opp øyeblikket 11 år gamle Alyssa venter på skolebussen ved et busstopp i Pensacola i Florida, da en hvit bil kommer kjørende opp ved siden av henne.

Ut av bilen hopper en fremmed mann væpnet med kniv. Han løper mot Alyssa og forsøker å dra henne med seg mot bilen. Den unge jenta kaster sakene sine og kjemper seg fri fra gjerningsmannens grep, men ikke før hun sørger for å etterlate gjenkjennelige spor på den fremmede personen.

I et intervju med NBC forklarer 11-åringen at hun smurte det blå slimet hun lekte med på klærne og huden hans.

– Jeg visste at dette ville gjøre det lettere for politiet å finne ham, forteller Alyssa til NBC.

(Saken fortsetter under bildet).

Bildet viser øyeblikket den 30 år gamle gjerningspersonen slår til og forsøker å kidnappe 11 år gamle Alyssa. Foto: Escambia County Sheriff's Office

Kort tid etter klarte politiet å lokalisere og arrestere gjerningspersonen. Escambia County Sheriff’s Office hyller den unge jenta.

– Vi har arrestert udyret som tidligere i dag forsøkte å kidnappe en 11 år gammel jente. Da vi arresterte gjerningspersonen var armene hans dekket i blå slim, sa politimann Chip Simmons under en pressekonferanse som ble strømmet direkte på politiets Facebook-side.

30 år gamle Jared Paul Stanga var tilgriset i blå slim da han ble lokalisert og arrestert av politiet i Florida kort tid etter kidnappingsforsøket. Foto: Escambia County Sheriff's Office

Politiet forklarer hvordan de ved hjelp av overvåkningskamera hentet fra forskjellige butikker klarte å identifisere mannens bevegelser takket være det lett gjenkjennelige blå slimet på armene og klærne hans.

Alyssa kom seg unna angriperen i god behold og takker TV-serien «Lov og Orden» for triksene hun brukte for å komme seg unna, og for å gjøre gjerningspersonen lettere å identifisere.

Til politiet forteller Alyssa at hun hadde møtt den 30 år gamle fremmede gjerningsmannen to uker før kidnappingsforsøket fant sted. Ifølge politiet skal 30-åringen ha oppsøkt henne mens hun sto og ventet på bussen. Alyssa opplevde det som så ubehagelig at moren fulgte henne til bussen de kommende par ukene. Tirsdag, dagen kidnappingsforsøket fant sted, var den første dagen Alyssa gikk alene til bussen etter hendelsen.

Se video: Blotteren yppet seg på feil kvinne: – Jeg er oppdratt til å kjempe: