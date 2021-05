Som leder av Kenya Catholic Doctors Association var lege Stephen Karanja en innflytelsesrik person i helsesektoren i Kenya. Han var skeptisk til coronavaksinene og mente dampinhalasjon og hydroksyklorokin i tablettform var den beste behandlingsmetoden mot coronaviruset, en metode som ikke er godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi vet at vaksinasjon mot denne sykdommen er totalt unødvendig, så jeg stiller spørsmål ved motivasjonen her, skrev Karanja i et brev datert 3. mars skriver BBC.

Advarsler fra WHO og lokale helsemyndigheter

Han deltok i flere forum hvor han presenterte forskjellige behandlingsmetoder han anså som mer effektiv og tryggere enn vaksinene. WHO gikk kort tid etter ut og advarte mot Karanjas retorikk.

– Vaksinene som distribueres i Kenya er godkjent av WHO og flere andre instanser og anses som trygge, sa WHO i mars.

Lokale helsemyndigheter og det katolske miljøet i Kenya har tatt avstand fra legens utsagn og støtter vaksineprogrammet.

Bildet fra 5. mars viser helsearbeidere i Nairobi som venter på å få vaksine. Foto: Monicah Mwangi / Reuters/NTB

Ble bekreftet smittet og hasteinnlagt

Kenya har mottatt over en million vaksinedoser, og de fleste dosene er satt. Landet har så langt hatt 160.000 smittetilfeller og 2763 dødsfall siden pandemien begynte. I mars innførte landet sin andre nedstengning i fem byer som følge av en ny smittebølge.

Karanja, som var obstetriker og gynekolog, mistet torsdag livet etter å ha blitt innlagt på sykehus med komplikasjoner forårsaket av covid-19. Ifølge en av Kenyas største aviser Standard Media, ble Karanja hasteinnlagt på intensivavdelingen ved Mater sykehus i Nairobi 20. april og mistet livet ni dager senere.

Skeptisk til HPV og stivkrampesprøyte

Coronavaksinene er ikke de første vaksinene legen har stilt seg kritisk til. I 2019 ledet han en kampanje mot HPV-vaksinering av jenter i skolealder. Han mente vaksineringen, som er mot livmorhalskreft, er unødvendig da sykdommen kun rammer dem som «har en uansvarlig seksuell livsstil». Fem år tidligere gikk han ut mot stivkrampevaksinering av kvinner, som han mente var et steriliseringsprogram, til tross for at lokale helsemyndigheter, WHO og Unicef mente vaksinen var trygg.

I begge tilfellene fortsatte vaksineringen som planlagt, men myndighetene i Kenya rapporterte om voksene vaksinemotstand i befolkningen som følge av Karanjas skepsis.