Britisk helsearbeider avslørte coronatest-krøll: – Jeg er målløs

Britiske Christiana Raymond arbeider i helsevesenet i Storbritannia. Hun dro nylig til Frankrike i begravelse, og da hun skulle hjem igjen valgte hun å bestille coronatest gjennom en privat helsetjeneste. For å komme inn i Storbritannia må du i karantene og levere to negative coronatestprøver. Den første testen skal tas dagen du ankommer, og den siste åtte dager senere.

Fikk svar på prøve hun aldri tok

Raymond bestilte to tester via tjenesten 001Doctor, og fikk tilsendt et selvtest-kit i posten. Hun tok testen og sendte den til laboratoriet, som anvist på pakningen. Et par dager senere fikk hun en mail om at hun ikke hadde fått påvist smitte.

Det andre test-kitet som hun skulle fått på dag åtte var forsinket, så Raymond valgte å ta test via det offentlige helsevesenet. Da testpakken fra 001Doctor omsider kom lot hun den bare ligge. To dager senere fikk hun mail fra 001Doctor om negativt resultat på testen hun aldri hadde tatt.

– Jeg er målløs. Hvordan kan noen få svar på en test de aldri tok, sier Raymond til BBC.

(Saken fortsetter under bildet)

Det var et test-kit lignende dette som Raymond mottok i posten. Foto: Oli Scarff

Avdekket større testproblemer

Det ble avdekket testkrøll ved 001Doctor og tjenesten er siden blitt fjernet fra det britiske helsedepartementets liste over anbefalte testestasjoner. Det skulle vise seg at Raymond var en av mange som hadde opplevd det samme, og helsetjenesten beklager hendelsen.

– Vi har full forståelse for frustrasjonen kundene opplever. Alle som har fått feilaktig svar er blitt kontaktet, sier en talsmann for 001Doctor til BBC.

Ifølge selskapet skal årsakene til testproblemene være den store pågangen kombinert med forsinkelser i posten. De ønsker ikke å uttale seg om hvor mange tester det skal være snakk om.

– Alarmerende

Kunder, som betaler tilsvarende 2000 norske kroner for en test hos 001Doctor, føler seg lurt, og mener det burde få større konsekvenser for selskapet.

– Det er veldig alarmerende at de tilsynelatende ikke tar ansvar for feilen som er begått, sier Raymond.

001Doctor tilbyr fremdeles coronavirus-test, men er ikke anbefalt av britiske helsemyndigheter.