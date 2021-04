Den 67 år gamle mannen skal ifølge flere medier ha sluttet å komme på jobb ved sykehuset i 2005. Siden skal han ha fått utbetalt lønn på totalt 538.000 euro, nesten 5,5 millioner kroner.

67-åringens tidligere sjef skal ha holdt på å sende inn en disiplinærklage mot mannen, men etter trusler ble det aldri noe av. Da sjefen senere pensjonerte seg, skal personen som overtok stillingen aldri ha merket at en av de ansatte manglet.

«Kongen av fravær»

BBC skriver at mannen nå er under etterforskning for svindel, utnyttelse og misbruk av arbeidsplassen. Seks ledere ved sykehuset er også under etterforskning i sammenheng med 67-åringens fravær.

The Guardian skriver at 15 år med skulking er ny nasjonal rekord i Italia. Den italienske pressen skal ha gitt ham kallenavnet «Kongen av fravær».

Et problem i Italia

At folk lurer seg unna jobb i Italia er ikke noe nytt. I 2016 så myndighetene seg nødt til å stramme inn lovene mot de som er arbeidssky, etter at flere politietterforskninger viste hvor voldsomt fravær det var i landets offentlige sektor.

I en av etterforskningene benyttet politiet seg av sikkerhetskameraer da de fakket 35 arbeidere som jukset da de skulle stemple seg inn eller ut på jobb. Dette hadde de gjort i over to år.

Noen av arbeiderne sendte konene sine for å stemple dem inn eller ut, mens andre stemplet inn før de dro på kanotur, shopping eller gikk ut med venner.