Den eldre millionæren skal ha blitt kontaktet av svindlere, som utga seg for å være fra de kinesiske myndighetene.

Ifølge politiet er kvinnen bosatt i en stor herregård på The Peak, et av Hongkongs mest ekskusive nabolag.

Forrige sommer ble hun kontaktet av en kvinne som utga seg for å jobbe i den kinesiske sikkerhetstjenesten. Svindleren skal ha fortalt kvinnen at identiteten hennes hadde blitt brukt i en kriminalsak på fastlandet.

Av sikkerhetsmessige årsaker fikk 90-åringen beskjed om at pengene hennes burde overføres til «etterforskningsenheten» mens etterforskningen pågår.

Arresterte 19-åring

I løpet av fem måneder overførte den eldre damen 250 millioner Hongkongdollar, nærmere 270 millioner kroner, til svindlerne. Ifølge The Guardian er dette den største summen som har blitt utbetalt etter telefonsvindel i Hongkong.

Den eneste grunnen til at svindelen ble oppdaget, skal ha vært at 90-åringens husholder skjønte at noe var galt.

Etter å ha etterforsket saken arresterte politiet en 19-åring, som senere har blitt løslatt mot kausjon.

Økt telefonsvindel

Hongkong har en av verdens høyeste andeler av milliardærer, og flere av dem er eldre, noe som gjør dem mer sårbare for svindel.

I det første kvartalet av 2021 steg antallet telefonsvindler i Hongkong med 18 prosent, og over 350 millioner kroner ble rapportert stjålet. I 2020 håndterte det lokale politiet nesten 1200 telefonsvindelsaker, hvor over 600 millioner kroner ble stjålet.