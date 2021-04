Nå skal de tyngste våpnene moderniseres. Atomvåpenlagrene skal rustes opp, flere britiske tropper skal utplasseres i utlandet og en ny romkommando for krigføring i verdensrommet skal etableres.

Den storstilte satsingen på forsvaret medfører bevilgninger i størrelsesorden 300 milliarder norske kroner de neste fire årene, skriver CNN.

Skal avskrekke og slå tilbake trusler

I den britiske regjeringens nye rapport om Storbritannias forsvars-, og sikkerhets- og utenrikspolitikk blir Russland og Kina utpekt som landets største trusler. Kinas økende makt og globale innflytelse regnes nå som den største geopolitiske utfordringen i 2020-årene.

Men det er den massive russiske styrkeoppbyggingen og militære satsing som skaper størst uro i Boris Johnsons regjering.

– Russland vil forbli den mest akutte direkte trusselen mot Storbritannia. Vi vil samarbeide med NATO-allierte for å sikre en samlet vestlig respons, og kombinere militær, etterretnings- og diplomatisk innsats, heter det i rapporten «Global Britain in a competitive age».

På denne måten ønsker den britiske regjeringen å sende et tydelig signal om at landet forplikter seg til å bidra til at forsvarsalliansen er i stand til å avskrekke og slå tilbake trusler om bruk av atomvåpen, konvensjonelle våpen og hybride angrep.

Video: Stoltenberg: – Russiske atomvåpen bekymrer

Massiv militær opprustning i Russland



Storbritannia har varslet at landet vil øke antall atomstridshoder fra 180 til rundt 260, og forlater dermed nedrustningspolitikken som har vært ført i flere tiår etter at den kalde krigen tok slutt.

Russiske myndigheter har allerede fordømt Storbritannias oppustningsplaner, skriver The Independent, og mener det vil bidra til å skade den internasjonale stabiliteten.

Russland på sin side har de siste årene investert enorme summer i å oppgradere og modernisere sine militære styrker, blant annet i Arktis . Nato har lenge advart mot det som omtales som et stadig mer selvhevdende Russland. Russiske styrker øver nå tettere og mer større styrker nær norskegrensa.



Det britiske forsvaret skal etablere en ny rom-kommando som et ledd i landets utvidede satsing på operasjoner i verdensrommet. I rapporten kommer det også fram en sterkere satsing på økt tilstedeværelse av britiske styrker i utlandet, blant annet ved hjelp av økt patruljering med hangarskip.

Kraftig nedbemanning av personell



I tillegg skal Storbritannias ubåtflåte oppgraderes, skriver The Guardian. Nye ubåter av Dreadnaught-klassen skal etter hvert erstatte ubåter i Vanguard-klassen. Disse vil også bli utstyrt med atomstridshoder.

Den britiske regjeringen har derimot høstet kritikk for den store nedbemanningen av forsvaret. I løpet av siste tiåret er britiske styrker kuttet med mer enn 45.000 militært personell, og ifølge Evening Standard er det frykt for ytterligere kutt.

Foruten å berøre de forsvarspolitiske målene, peker rapporten også på utfordringer i forhold til klimaendringer og det britiske samfunnets evne til å stå imot de alvorlige truslene dette innebærer.

Les også: Ny rapport: Russland er bedre forberedt enn Nato på storskala krig

Video:Verden ruster opp som aldri før