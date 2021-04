Hun designet klær som var feminine og tiltalende for kvinner, og hadde bred appell blant kvinner verden over.

– Det er med stor sorg at vi bekrefter Carlas død. Hun er Australiens mest suksessfulle designere, og startet sitt varemerke i 1965. Carla er lenge blitt hyllet for å få australske kvinner til å føle seg selvsikre og elegante gjennom sitt design, skreddersøm og forståelse av den moderne kvinnen , skriver familien på Instagram.

Falt om i trappen og mistet bevisstheten



Det var under et besøk i operahuset i Sidney i Australia at det gikk galt. Hun hadde akkurat fått oppleve operaen «La Traviata» og var på vei ned en av trappene. På det siste trinnet falt hun om og mistet bevisstheten, skriver australske medier.

Til tross for rask legehjelp og behandling på Sydney St Vincent Hospital, sto livet ikke til å redde. Hun døde på sykehuset en uke etter det skjenbesvangre fallet.



Carla Zampatti var opprinnelig fra Italia, men slo seg etter hvert ned i Australia sammen med sin familie på 1960-tallet. Hun var gift to ganger med henholdsvis Leo Schuman, og en tidligere australsk advokat, politiker og diplomat, John Spender.

– Designet klær for kvinner som kjempet for frigjøring

78-åringen var mor til tre barn og hadde ni barnebarn. På den offisielle minnesiden står blant annet dette:

– Hun fortsatte som forretningskvinne gjennom enorme radikale og sosiale endringer, og designet klær for kvinner som kjempet for frigjøring gjennom kvinners rettighetsbevegelse på 1960-tallet for å styrke kvinner i ledelse, på arbeidsplassen, i hjemmet og ved store livshendelser, heter det i minneordet om den legendariske moteskaperen.

– Carla var et ikon for moteindustrien

Zampattis design er blitt brukt av noen av Australias mest innflytelsesrike kvinner, inkludert prinsesse Mary av Danmark, tidligere australske statsminister Julia Gillard, skuespiller Nicole Kidman og premier i New South Wales, Gladys Berejiklian, skriver The Guardian.

– Vi har mistet en virkelig flott og inspirerende australier. Carla var et ikon for moteindustrien, en pioner som gründer og en forkjemper for det flerkulturelle Australia. Det var vår store ære å ha kjent henne, sier Australias statsminister Scott Morrison.

