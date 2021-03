Prins Harry har fått ny jobb

Prins Harry har fått jobb i gründerselskapet BetterUp Inc, melder Wall Street Journal.

Selskapet holder til i Silicon Valley i San Francisco.

Prinsens jobbtittel blir Chief Impact Officer, og han skal jobbe med coaching og mental helse.

– Jeg har tenkt å bidra til å skape innflytelse i menneskers liv. Proaktiv coaching gir uendelige muligheter for personlig utvikling, økt bevissthet og et bedre liv, sier prins Harry om jobben.

Det har stormet prins Harry og kona hertuginne Meghan etter at de tidligere i måneden stilte opp i et intervju med Oprah Winfrey. I det kontroversielle intervjuet anklaget paret den britiske kongefamilien blant annet for rasisme.

Etter intervjuet sank prinsens popularitet i Storbritannia.