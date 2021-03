Prins Harry åpner opp om Dianas død: – En smerte som overgår alt annet

Prins Harry har skrevet forordet til den kommende boken «Hospital by the Hill» som har som formål å hjelpe barn i sorg. I boken følger man en ung person som sørger over tapet av sin mor som mistet livet som helsearbeider under corornavirus-pandemien, skriver CNN.

– Hvis du leser denne boken betyr det at du har mistet noen du er glad i, og jeg skulle så inderlig ønske jeg kunne gi deg en klem. Jeg håper denne fortellingen vil gi deg trøst og viten om at du ikke er alene, står det i forordet skrevet av prins Harry.

– Jeg var blottet for følelser

Harry var bare 12 år gammel da han mistet sin mor Diana i en tragisk bilulykke i 1997. Dødsfallet sjokkerte en hel verden og etterlot unge prins Harry og storebror William uten sin mor. Nå forteller Harry om hvordan rullegardinen ble trukket ned, og først 20 år senere fikk han hjelp.

– Jeg var blottet for følelser i 20 år etter mammas dødsfall. Det var først da jeg begynte å snakke om det igjen at jeg skjønte hvor mye hjelp jeg trengte, forteller Harry til CNN.

Harry har ved et par tilfeller tidligere fortalt om morens dødsfall. I en BBC-dokumentar fra 2019 skal han ha beskrevet tapet som «en smerte større enn noe annet». Nå oppfordrer han andre til å være åpen og snakke om tapet av sine kjære.

(Saken fortsetter under bildet)

Her står prins Harry (t.v.) sammen med storebror William etter prinsesse Dianas begravelse 06. september 1997. Foto: Adam Butler / AFP/NTB

Vil hjelpe barn rammet av covid-19

Forfatter Chris Connaughton er beæret over at prins Harry ville bidra til boken, som han håper vil trøste barn som mister sine foreldre til coronaviruset.

– Jeg ønsket å gi barn en følelse av tilhørighet, støtte og håp gjennom denne tunge tiden. Jeg er beæret over at prins Harry vil dele sine åpne og ærlige ord med barn over hele Storbritannia, sier Connaughton til CNN.

Boken vil bli gjort tilgjengelig for alle barn i Storbritannia som mister eller har mistet et familiemedlem som kjemper i frontlinjen mot coronaviruset.