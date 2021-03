Det er CNN som omtaler dødsfallet. Ronald DeFeo Jr. døde 12. mars på Albany medisinske senter i New York. Han ble 69 år gammel. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

I 1974 ble Ronald DeFeo Jr. dømt til 25 år til livstid for å ha drept sin mor og far og sine fire søsken i deres hjem i landsbyen Amityville, øst for New York. Han var kun 23 år gammel da han begikk drapene.

Ronald DeFeo Jr. sonet fortsatt dommen da han døde.

Amityville har etter drapene vært inspirasjon for boka og filmserien «The Amityville Horror».