I en CNN-analyse hevder eksperter at alliansen The Quadrilateral Security Dialogue er i ferd med å styrke sitt samarbeid mot kinesisk dominans, noe Kina mener er en dårlig idé.

Børster støv av USA-styrt allianse

Da USAs president Joe Biden tok over roret var et av målene å ta tak i den pågående konflikten i Sør-Kina-havet. Det har vært en stadig økende kinesisk militær tilstedeværelse i området i løpet av de siste par årene. Dette har ført til at flere tiltak er blitt børstet støv av. En av dem er Artikkel 95-2, som gir japansk militær retten til å ta i bruk våpen for å beskytte amerikanske krigsskip og fly. Et annet viktig tiltak er The Quadrilateral Security Dialogue, som ble startet på ny i 2017.

Alliansen, som består av USA, Australia, India og Japan, er et diplomatisk samarbeid som i stor grad forholder seg til den asiatiske delen av verden. Siden 2017 har alliansen hatt flere militærøvelser, og landene kjemper for et fritt indopasifisk område, et geografisk område som innbefatter den tropiske delen av Det indiske hav, vestlige og sentrale deler av Stillehavet og den sørasiatiske øyverdenen.

(Saken fortsetter under bildet)

Quad-alliansen har siden 2017 gjenopprettet sitt samarbeid som reaksjon på Kinas stadig økende økonomiske makt og tilstedeværelse i Sørkinahavet. Foto: Bullit Marquez / AP/NTB

«Giftig kald krig-mentalitet»

Fredag møttes alliansen for første gang siden USA fikk ny president. Covid-19, økonomisk samarbeid og klimakrisen er prioritert på alliansens handlingsplan. I tillegg vil det videre arbeidet for et fritt indopasifisk område fortsette. Kina er ikke nevnt i handlingsplanen, likevel har Beijing gått ut og advart alliansen mot «giftig kald krig-mentalitet».

Alliansen ble gjenopprettet i 2017 som en reaksjon på Kinas økte økonomiske makt og aggresjon i området. Selv om den blir referert til som «Asias NATO» har det flere ganger blitt påpekt at det ikke er en formell militær allianse.

– Er iferd med å bli noe større

Admiral for den amerikanske marinen Philip Davidson kaller Quad «en diamant av demokratier».

– Den er iferd med å vokse seg til noe større. Ikke kun med tanke på sikkerhet, men også med tanke på verdensøkonomien og samarbeid på et internasjonalt plan, sa Davidson til Financial Times tirsdag.

Når det kommer til militær styrke gir Quad USA sjansen til å holde tritt med Kinas maritime vekst, som for tiden har klart å ruste opp til å bli verdens største militære flåte. Der kan Indias hangarskip, Japans krigsskipsflåte og ubåter komme godt med.

Vil løsrive verden fra Kina

I tillegg ønsker alliansen å styrke landenes produksjon av medisiner og medisinsk utstyr. Formålet er at verden skal bli mindre avhengig av kinesisk produksjon, noe alliansen mener er en sikkerhetstrussel som har blitt mer synlig i pandemien.

Tidligere har alliansen knekt under press fra Kina. I 2007 førte trusler om sanksjoner til at de allierte trakk seg tilbake, og det er ikke utenkelig at Kina nok en gang vil reagere hvis alliansen ruster opp.

– Det vil trolig føre til økt spenning mellom alliansen og Kina, og mulige sanksjoner mot India, Australia og Japan, sier analytiker Tomothy Heath til CNN. Dette kan nok en gang føre til at alliansen må trekke seg tilbake, da mange av landene har Kina som sin største handelspartner.

Kina sitter med andre ord bak roret og kan i stor grad styre hva som foregår. Ifølge den kinesiske avisen The Global Times har Kina avfeid Quad som en «syklubb», og mener at alliansen er mer symbolsk enn effektiv.