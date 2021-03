Det var på morgenkvisten 12. november at Melissa Caddick (49) forsvant fra et velstående strøk i den australske storbyen Sydney. Ifølge ektemannen og sønnen hadde Caddick dratt ut på en joggetur, og kom aldri tilbake. Alle hennes personlige eiendeler ble funnet i huset, skriver BBC.

Beskyldt for omfattende svindel

Kort tid etter kom det frem at Caddick er beskyldt for omfattende svindel. En såkalt Ponzi-svindel hvor man overfører penger fra investorer til sin egen konto i stedet for fondene de er tilegnet. Hun skal angivelig ha stjålet 13 millioner australske dollar fra over 60 investorer og kunder, inkludert flere av ekteparets familiemedlemmer og venner.

Ifølge lokale News Australia skal hun ha brukt pengene til å kjøpe to boliger, et hus i et av Sydneys dyreste strøk Edgecliff og en hytte i Aspen. I tillegg beskrives livsstilen hennes som luksus bestående av dyre designerklær og utenlandsreiser.

Caddicks venninne Cheryl Kraft Reid er blant ofrene i svindelsaken, og fikk vite om funnet av Caddicks fot bare minutter før hun skulle på luften på australsk radio.

– Det er tragisk med tanke på hennes sønn, men også for oss som trolig aldri får en forklaring fra henne, sier Reid til News Australia. Reid skal angivelig ha blitt svindlet for flere millioner.

– Det er et mysterium

I starten holdt politiet alle dørene åpne. De mistenkte at hun kunne vært tatt mot sin vilje eller ha rømt landet av fri vilje, men sto uten spor frem til funnet av Caddicks kroppsdel. Det var forrige uke at turgåere fant en delvis forråtnet fot med en sko på liggende på en strand 40 mil fra Sydney.

– Det er fortsatt et mysterium når og hvordan hun havnet i vannet, sier Mick Willing ved New South Wales Police.

De har så langt ikke klart å finne resten av Caddicks kropp, men ifølge politiet indikerer funnet at 49-åringen er omkommet. Etter å ha studert havstrømmene fra Sydney og til stranden hvor foten ble funnet, har politiet kommet fram til at det er sannsynlig at hun kan ha havnet i vannet i nærheten av familiens hjem.

