Etter at Donald Trump tapte presidentvalget for Joe Biden, og dermed måtte pakke ut av Det hvite hus, tok Trump med seg familien og flyttet inn på eiendommen Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Eiendommen ble kjøpt av Trump allerede i 1985, men i 1993 ble den omgjort fra en privat bolig til en privat klubb.

Ifølge flere medier skal Trump ha skrevet under på en avtale som gjør at han og andre ikke kan bo på eiendommen mer enn tre uker - 21 dager - i året, og heller ikke lenger enn syv dager i strekk.



Flere naboer har reagert på at Trump har flyttet til eiendommen, og har krevd at ekspresidenten må ut på flyttefot igjen.

Myndighetene i Palm Beach i Florida undersøker om Donald Trump har lov til å bo på luksuseiendommen Mar-a-Lago. Foto: Joe Raedle / AFP

Undersøker saken



Nå har naboene på et vis blitt hørt. Lokale myndigheter bekrefter nå at de har bestemt seg for å se nærmere på saken. Ifølge CNN kan ordningen komme til å bli diskutert under det kommende byrådsmøtet som avholdes 9. februar.

– Denne saken er under juridisk gjennomgang av vår advokat, John Randolph, sier bysjef Kirk Blouin til CNN.



Randolph har foreløpig ikke kommentert undersøkelsene.



Møteplanen for det kommende byrådsmøtet er foreløpig ikke bekreftet, men Blouin bekrefter at saken kan komme til å bli et av punktene politikerne skal diskutere.



Eiendommen Mar-a-Lago er har vært eid at ekspresident Donald Trump siden 1984. Naboene ønsker ikke at Trump og familien skal bosette seg fast på luksuseiendommen. Foto: Lynne Sladky / AP

Avviser avtale



Trump-leieren er ikke enig med naboene, og mener det ikke er noe i veien for at ekspresidenten og resten av familien har flyttet inn.

– Det er ingen dokumenter eller avtaler som forbyr presidenten å bruke Mar-a-Lago som bopel, sa en talsmann for Trumps forretningsvirksomhet til Washington Post i desember.

Gjennom presidentperioden besøkte Trump og hans følge prakteiendommen ved en rekke anledninger, noe som har irritert naboene. Besøkene skapte forstyrrelser som tett trafikk og blokkerte veier i området. De trafikale problemene håper og ønsker naboene å slippe i fremtiden.