Donald Trump forbereder seg til riksrett: – Jeg aner ikke hvem du kan kontakte

South Carolina-advokaten Butch Bowers har sagt ja til å lede Trumps forsvarsteam gjennom den kommende riksrettssaken. Dette er andre gangen Trump stilles for riksrett, og han er dermed den første presidenten i historien til å gjennomgå to riksrettssaker.

– Jeg forsvarer ikke Trump

Bowers, som blant annet var i forsvarsdepartementet i George W. Bush’ presidentperiode, er i gang med å bygge Trumps team, men skal ha støtt på problemer. Blant annet skal advokat Charlie Condon ha blitt kontaktet av Trumps team, men blankt takket nei, skriver CNN.

– Jeg forsvarer ikke tidligere president Trump, takk, bekrefter Condon i en kort melding til CNN mandag. Ifølge nettavisen skal årsaken til at flere takker nei være et ønske om å ikke assosieres med stormingen av Capitol Hill 6. januar.

«Jeg aner ikke hvem du kan ta kontakt med»

En av Trumps nærmeste allierte, Lindsey Graham, har også takket ja til å hjelpe Trump gjennom rettssaken. På spørsmål om hvordan den tidligere presidenten skal kunne finne vitner, skal Graham ha svart «jeg aner ikke hvem du kan ta kontakt med».

Graham skal ha snakket med Trump søndag, som da befant seg på golfbanen sin i Florida. Ifølge ham vender Trump tilbake til Washington DC i forkant av rettssaken.

Det er usikkert hvor lang tid rettssaken, som begynner 8. februar, vil ta. Eksperter tror ikke den vil pågå like lenge som fjorårets riksrettssak, som foregikk i 21 dager. Det er likevel ventet at den vil strekke seg over store deler av februar.