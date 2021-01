Biden tror ikke på riksrettsdom mot Trump

I tiltalebeslutningen anklages Trump for å ha oppildnet til stormingen av Kongressen den 6. januar midt under seansen der senatorene formelt godkjente at Joe Biden ble valgt til USAs president.

I en høytidelig prosesjon gikk de ni demokratene som har utformet tiltalepunktene for å overlevere tiltalen mandag kveld. De gikk gjennom de samme gangene i Kongressen som ble stormet av Trump-tilhengere.

Framfor det andre kammeret i Kongressen ble tiltalen lest opp like etter klokken 19 lokal tid.

Trump står overfor en historisk andre riksrettssak. I den første, som ble holdt i fjor vinter, ble Trump frikjent av det republikanske flertallet i Senatet.

President Joe Biden mener riksrettssaken mot forgjengeren er nødvendig, selv om den kan påvirke mulighetene for å få hans egen politiske agenda gjennom Senatet. Imidlertid tviler han på at Trump blir dømt.

– Senatet har forandret seg, men ikke forandret seg så mye, sa Biden til CNN mandag.

Første riksrettssak mot tidligere president

Det er nå knapt to uker siden tiltalebeslutningen mot Trump ble godkjent av Representantenes hus.

Aldri før har en tidligere president blitt stilt for riksrett i USA, og det er fortsatt uenighet om grunnloven tillater det. Planen er at selve saken skal innledes andre uke i februar.

Når tiltalen nå har blitt overlevert til Senatet, skal senatorer tas i ed til riksrettsdomstolen. Det skjer etter planen tirsdag. Deretter sendes det en rettslig innkallelse til Trump, som har frist på seg til å svare fram til 2. februar. Innen denne datoen skal også Representantenes hus, som fungerer som aktorat, ha levert inn resultatet av sin etterforskning.

Trump skal svare

Innen 8. februar må Trump ha levert inn skriftlig materiell, og dagen etter er siste frist for Representantenes hus å komme med eventuelle motbevis. Deretter kan rettssaken begynne.

Det er imidlertid fortsatt uklart om det er USAs høyesterettsjustitiarius John Roberts som skal lede prosessen, slik det ville vært hvis Trump fortsatt var president.

Hvis Trump bli dømt, er det intet embete han kan avsettes fra. Men de folkevalgte kan deretter stemme over om han for all framtid skal forbys å inneha offentlige verv.