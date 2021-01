Frustrert Bendtner strandet i Dubai: – Håper dere er stolte

Sent torsdag kveld kunngjorde regjeringen i Danmark at de stanset alle flygninger fra Dubai etter mistanke om at coronatestene som tas der ikke er pålitelige.

Det skjedde etter at 33 dansker som testet negativt for coronasmitte før de gikk om bord i flyet hjem til Danmark, viste seg likevel å være smittet da de ble testet på nytt etter hjemkomst, meldte Ekstra Bladet.

Kjendiser strandet

Dansk UD, i likhet med norsk UD fraråder alle unødvendige reiser til utlandet, men flere danske influensere og sportskjendiser har trosset rådet og de siste dagene lagt ut bilder fra ferieopphold i Dubai.

Blant danskene som er strandet der er den tidligere RBK-spilleren Nicklas Bendtner og hans modell-kjæreste Philine Roepstorff.

På sin egen Instagram-profil fortalte Bendtner lørdag at de nå var strandet i landet, etter å ha reist dit på en jobbrelatert tur 3. januar. På det tidspunktet bedyret Bendtner at landet ikke var rødmerket og at han ikke ville reist om han ante om oppblomstringen av coronavirus i landet.

Angriper tabloidavis

Søndag har saken tatt en ny vending da Bendtner melder at han i løpet av natten har hatt innbrudd i sitt hjem i Nord-Sjælland natten etter at danske medier meldte at han var strandet i utlandet. Han angriper spesielt tabloidavisen BT.

– Vi har fulgt alle regler. I går tvang den konstante snusingen deres i vårt privatliv oss til å melde at vi var strandet i utlandet. I natt ble det så begått innbrudd i hjemmet vårt. Jeg håper dere er stolte, skriver han igjen på sin Instagram-profil.

Avslørende videoer

BT meldte søndag at de var i besittelse av videoer av paret omgitt av festglade mennesker, gourmetmat og store vodkaflasker. Videoene skal ha blitt lagt ut på sosiale medier, for så å ha blitt slettet timer senere. Bendtner avviser at han har gjort noe som strider mot Danmarks, eller emiratenes coronaregler.

Den for tiden klubbløse fotballspilleren har ikke svart på danske medier telefoner søndag.

Nordsjællands politi bekrefter overfor Ekstra Bladet at det har vært et innbrudd i Hørsholm-området, uten å ville bekrefte adressen eller om det var snakk om Bendtners hus. Det er ikke kjent om noe ble borttatt etter innbruddet.

I tillegg til Rosenborg har den danske fotball-rebellen også spilt for Arsenal og Juventus, før utenomsportslige ting tok mer og mer over oppmerksomheten.