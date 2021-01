Gigantisk fossilfunn: En av verdens største dinosaurer gravd frem

AFP melder om fossilfunnet, som ble gjort nordvest i Argentina, i Patagonia-regionen. Fossilet er ikke mindre enn 98 millioner år gammelt og er restene av arten Sauropod.

– Vi tror at det kan være et komplett eller nesten helt komplett eksemplar, sier en stolt geolog, Alberto Garrido til nyhetsbyrået AFP. Han avventer videre undersøkelser av fossilene, men venter at funnet kan vise seg å være en av de aller største noensinne.

Enn så lenge har man funnet 24 virvler av halen og deler av bekkenet til dinosauren. Det vil ta lang tid før man kan bekrefte om man har en komplett dinosaur.

Restene av den 98 millioner år gamle dinosauren vekker stor oppsikt. Man tror at om man finner restene av dinosauren så kan det vise seg å være verdens største fossilfunn. Foto: Jose Luis Carballido / AFP

– Det er en diger dinosaur, men vi forventer å finne mye mer av skjelettet på fremtidige feltturer, så vi har muligheter til å si med sikkerhet hvor stor den faktisk var, sier paleontolog Alejandro Otero til CNN.

Ifølge foreløpige analyser tyder fossilstørrelsen på at dinosauren kan ha vært mellom 10 til 20 prosent større enn de titanosaurene fra området som tidligere har vært kjent.

Sauropod var en enorm langhalset planteetende dinosaur. Med sin lange hals og hale var den en av verdens største landdyr, med opp mot 37 meter fra hode til haletipp.