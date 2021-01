Det er søsteren som bekrefter overfor Bild at Sigfried Fischbacher har gått bort, 81 år gammel. Dødsårsaken er fortsatt ikke kjent, men det ble for få dager siden kjent at han hadde kreft i bukspyttkjertelen.

Han er kjent som ene halvdelen av illusjonistduoen Sigfried & Roy. Hans makker, Roy Uwe Ludwig Horn døde i fjor, kort tid etter at han testet positivt på covid-19.

Den tysk-amerikanske duoen var verdenskjent for sine Las Vegas-show med illusjoner, triks som inkluderte løver og tigre.

Duoen holdt faste show i Las Vegas flere tiår på rad, frem til Roy ble lammet i deler av ansiktet etter å ha blitt angrepet av en tiger under et show i 2003. Han hevdet selv at tigeren forsøkte å redde ham da han fikk et slag under showet.