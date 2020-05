Roy Horn fra illusjonistduoen Siegfried og Roy er død

Det er Roy Horns talsperson Dave Kirvin som opplyser om dødsfallet til pressen.

Horn døde fredag i Las Vegas av covid-19, etter å ha blitt smittet av coronaviruset. 75-åringen kom opprinnelig fra Tyskland, født i Nordenham, nær Bremen.

– I dag har verden mistet en av sine største innen magi, men jeg har mistet min beste venn, sier Siegfried Fischbacher i en uttalelse om dødsfallet.

Roy Horn var verdenskjent sammen med Siegfried Fischbacher da de fra slutten av 60-tallet kreerte ulike magishow på storstua The Mirage i Las Vegas. De populære forestillingene ble imidlertid lagt ned i 2003 etter at Roy ble alvorlig skadd av en av forestillingens medvirkende tigre. Sju år senere vendte duoen tilbake på scenen for et enkeltstående show i forbindelse med et veldedighetsarrangement.

– Fra det øyeblikket vi først møttes, visste jeg at Roy og jeg, sammen ville forandre verden. Det ville ikke vært noen Siegfried uten Roy, og ingen Roy uten Siegfried, sier Fischbacher.