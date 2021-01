– Kongressmedlemmer holdt rekognoseringstur for opprørere

– Vi kan ikke ha et demokrati dersom medlemmer av kongressen aktivt hjelper presidenten å velte valgresultatene , tordnet Mikie Sherrill i en 13 minutter lang uttalelse til sine velgere på Facebook.

Sherrill er representant for demokratene i Representantenes hus og kommer med sterke beskyldninger mot sine republikanske politiske kollegaer.

– Så selv rekognosering

– Jeg kommer også til å sørge for at de medlemmene av Kongressen som støttet ham – kongressmedlemmene som ledet grupper gjennom Kongressen som jeg selv så 5. januar, for rekognosering dagen etter. De medlemmene av kongressen som forsøkte å hjelpe vår president å undergrave demokratiet. Jeg kommer til å se til at de holdes ansvarlige, sier hun.

Hun har ikke identifisert hvilke representanter hun mener guidet opprørere gjennom kongressen. Hun har heller ikke utdypet hvordan hun kunne identifisere at de rekognoserte opprørere eller hvordan personene var koblet til stormingen. Sherrills kontor har foreløpig ikke svart på disse spørsmålene fra avisen Politico.

Politibetjenter i Kongressen holder illsinte demonstranter unna selve kongressalen under stormingen av Kongressen 6. januar. Foto: Andrew Harnik / AP

Flertall i Representantenes hus for å fjerne Trump

Fem personer mistet livet under stormingen av Kongressen 6. januar. Fire av dem var opprørere, der én kvinne døde av skuddskader. Én politibetjent mistet livet etter å ha blitt angrepet av opprørerne.

Det er først onsdag at Representantenes hus skal avgjøre om Trump skal tiltales for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med at fanatiske Trump-tilhengere stormet kongressbygningen.

Fire republikanere i Representantenes hus sier at de ville stemme for en riksrettstiltale mot presidenten. Det ble kjent etter at republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge New York Times har sagt han mener presidenten har begått forbrytelser som kvalifiserer til riksrett.

President Donald Trump talte ved grensemuren mot Mexico i Alamo i Texas tirsdag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Det er en fortsettelse av den største heksejakten i politikken historie, sa Trump under et besøk ved grensemuren mot Mexico i byen Alamo i Texas tirsdag, om forsøket på å stille ham for riksrett.

Tirsdag avviste visepresident Mike Pence at han ville iverksette det 25. grunnlovstillegget til å fjerne presidenten fra makten.

