Frykt sprer seg blant ansatte i Det hvite hus

Trump er inne i sin siste måned som president før Joe Biden tar over roret 20. januar. I den siste tiden av Trumps rådgivning skapt uro rundt avgangsperioden. – Ingen vet hvor dette ender. Han er fortsatt presidenten i en måned til, skal en ansatt ha sagt til CNN.

– Det er stor grunn til bekymring

I det siste har konspirasjonsteoretiker og advokat Sidney Powell, den tidligere sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon besøkt Det ovale kontor. Samtidig har presidenten angivelig tatt avstand til myndighetene som arbeider på Det hvite hus.

– Det er stor grunn til å være bekymret for alt Sidney Powell er involvert i. Trumps advokater er svært bekymret, sier en kilde tett på presidenten til CNN.

Donald Trump har rundt en måned igjen i Det hvite hus. Usikkerhet sprer seg rundt hans siste tid som president. Foto: Carolyn Kaster / AP/NTB

Unntakstilstand



Ifølge New York Times skal Trump under et møte ha luftet planene om å utnevne Powell som offisiell rådgiver. Powell skal blant annet ha stått i bresjen for teorien om at valgmaskinene var rigget. Under samme møte skal Michael Flynn ha oppfordret presidenten til å innføre unntakstilstand og kreve omvalg styrt av militæret.

Trump jobber fortsatt med å snu valgresultatet, og de daglige syslene som president er tilsidesatt. Sammen med sin personlige rådigver Rudy Giuliani jobber Trump med å bevise det han mener er omfattende valgfusk.