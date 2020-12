Danmark skal grave opp igjen millioner av døde mink

Ifølge danske Ekstra Bladet vil man ikke grave opp igjen minkene før tidligst mai, for å være sikker på at de ikke utgjør en smitterisiko for coronaviruset.



– Jeg er like frustrert som disse borgerne. Var det opp til meg, hadde jeg stått der ute i området med gummistøvler allerede og sett til at minkene ble gravd opp med det samme, sier matvareminister Rasmus Prehn i en pressemelding.

Han tok over ministerrollen etter Mogens Jensen, som måtte gå av etter skandalen som rystet landet.

Det er mink gravd ned i massegraver i Karup og Holstebro, som skal graves opp igjen. Det er bekymring for at de døde minkene kan forurense grunnvannet i området, som gjør at myndigheten nå har bestemt seg for at de skal graves opp og destrueres på en annen måte.

Danmark har avlivet over 15 millioner mink, etter at det ble påvist mutert coronavirus i flere minkfarmer i landet. Det ble senere kjent at de manglet lovhjemmel regjeringen beordret masseavlivingen av mink.