Massegraver for mink kan allerede ha forurenset grunnvannet

Det viser en forskningsrapport bestilt av Miljøstyrelsen i Danmark. Rapporten er laget av De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) og Danmarks Teknologiske Institutt, skriver Radio4.

Forskerne mener risikoen for forurensing er overhengende. Funnene er gjort på steder utenfor byene Viborg og Holstebro.

– Basert på en rekke antakelser kan det øverste grunnvannet allerede ha blitt forurenset, sier statsgeolog og avdelingssjef Geus Claus Kjøller til kanalen. Han er en av forskerne bak rapporten.

– Dypt bekymringsfullt

Kjøller sier at de skal gjøre konkrete målinger ved og under minkgravene før man med sikkerhet kan fastslå at forurensede gasser har sivet ned i grunnvannet. I rapporten blir myndighetene oppfordret til å sette i gang med slike målinger umiddelbart.

I bransjeorganisasjonen for Danmarks vannforsyninger, Danske Vandværker, blir rapporten møtt med sinne.

– Det er dypt bekymringsfullt, og det bekrefter at når vi har stilt spørsmål, så har det vært god grunn til det, sier lederen for Danske Vandværker, Susan Münster, til Radio4.

Funnet av en mutert variant av coronaviruset hos dyrene førte til at den danske regjeringen gikk inn for avliving av millioner av mink. Årsaken var frykt for at det ville spre seg blant mennesker og gjøre coronavaksinene mindre effektive.

– Ønske om å grave dem opp



Det har tidligere blitt spekulert i Danmark om minken må graves opp igjen. Den danske regjeringen har de siste ukene vært utsatt for massiv kritikk etter at det ble klart at det manglet lovhjemmel da de beordret masseavliving av mink.

Statsminister Mette Frederiksen har gråtende beklaget og matvareminister Mogens Jensen har gått av, men de døde minkene fortsetter å hjemsøke danskene.

Frykt for at det skal lekke store mengder fosfor og nitrogen ut i grunnen fra massegravene der dyrene ligger, gjør at Jensens etterfølger Rasmus Prehn har vurdert å grave dem opp igjen.

I Holstebro har slik gass ført til at de gravlagte dyrene ble presset opp til overflaten, fordi det ikke var gravd dypt nok.

– Helt fra første gang jeg hørte om dette, har jeg hatt et ønske om å grave dem opp igjen og brenne dem, har Prehn uttalt til dansk TV 2.