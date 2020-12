Ferieparadiset hylles verden over: – Her er det som om pandemien aldri eksisterte

Gatene er fulle av både barn og voksne, og ingen er iført munnbind. Slik er det i Thailands mest befolkede område Isan, som med sine 22 millioner innbyggere fikk hverdagen tilbake for flere måneder siden, skriver CNN.

– Her er det som om pandemien aldri eksisterte, sier CNNs Thailand-korrespondent David Luekens, som er bosatt i Bankgkok.

Hylles

Thailand hylles for sin håndtering av coronaviruset, og troner øverst på listen sammen med New Zealand, Kina og Taiwan. Men selv om landets håndtering av selve viruset har vært god, rammes samfunnet hardt av økonomiske konsekvenser.

Siden slutten av mars har Thailand hatt innreiseforbud fra andre land, med mindre man sier seg villig til å være på karantenehotell i to uker før man ankommer landet. Landets økonomi støtter seg i stor grad på turisme, og i 2019 ønsket de 39.8 millioner besøkende velkommen.

– Nå er alt tilbake til normalt

Det strenge innreiseforbudet er trolig en avgjørende faktor i hvordan landet og Isan-området klarte å få kontroll på smitten, til tross for mengden innbyggere og befolkningstettheten. Isan har kun rapportert 100 bekreftede smittetilfeller siden pandemien begynte. I hele sommer og høst har de vært totalt avhengige av lokale thailandske turister.

– Vi holdte stengt i de to første månedene av nedstengningen, men nå er alt tilbake til normalt, og vi skal ha 30 thailandske gjester i helgen, forteller eieren av ferieboligene Sao Homestay Tai Yor i provinsen Bung Khla til CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

En coronasmittet person trilles inn på sykehus i Bangkok. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters/NTB

Fryktet det verste

Thailand var det første landet til å rapportere et bekreftet coronatilfelle etter Kina, og det var lenge fryktet at de ville være ekstra utsatt for store utbrudd og dødelighet. Da den 61 år gamle kvinnen testet positivt var Thailand midt i turistsesongen, og et stort utbrudd virket uunngåelig, skriver The Guardian.

Nå, 11 måneder senere, har Thailand rapportert 4281 smittetilfeller og 60 dødsfall. Ifølge professor Anucha Apisarnthanarak grunner det i at forskere og eksperter fikk ta styringen, klar beskjed fra helsevesenet om kapasiteten, og befolkningens evne og vilje til å følge rådene.

– Det ble veldig synlig når påbud om munnbind kom. Folket tok ikke munnbindet på seg fordi de visste at det ville fungere, men fordi eksperter og forskere ba dem gjøre det, sier Anucha til The Guardian.

Munnbindbruk og sosial avstand gjorde at smitten ble holdt i sjakk, og helsearbeidere fikk mulighet til å ta seg av smittede. Samtlige som testet positivt ble innlagt på sykehus, uavhengig av om de hadde symptomer eller ikke. Dette minket sjansen for videre smitte ytterligere.

Thailand kommer ikke til å åpne grensene sine for ordinær turisme, uten karanteneplikt, før pandemien er under kontroll på global basis. Ifølge Anucha håper myndighetene på å åpne grensene i mai eller juni neste år.