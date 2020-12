Rike land sikrer seg coronavaksine, Afrika fortviler

Mens massevaksinering alt har startet i Storbritannia, og en rekke andre vestlige land står for tur, vil afrikanske land kanskje først få tilgang på vaksine etter sommeren neste år, konstaterer John Nkengasong.

Ekstra opprørende er dette når kontinentet, som har 1,3 milliarder innbyggere, nå opplever stor smitteoppblomstring, mener han.

– Dette er et moralsk spørsmål, sier Nkengasong, som leder Africa Centers for Disease Control and Prevention.

Kjøper opp

Coronapandemien kan ikke bekjempes i Vesten alene, understreker Nkengasong, som ber FN innkalle til en spesialsesjon for å diskutere «etisk og rettferdig distribusjon av vaksine».

– Rike land kjøper nå opp mer vaksine enn de behøver, mens Afrika fortsatt kjemper for i det minste å sikre seg noe vaksine gjennom det internasjonale Covax-samarbeidet, sier han.

Afrikanske land vil langt fra få nok vaksine gjennom Covax-samarbeidet til å nå målet om å vaksinere 60 prosent av befolkningen, som trengs for å oppnå såkalt flokkimmunitet.

Etterlyser solidaritet

Nkengasong oppfordrer land som har sikret seg mer vaksine enn de behøver, til enten å dele overskuddet med Covax eller direkte med de land som trenger det mest.

– Det trengs globalt samarbeid, global solidaritet. Nå er det på høy tid at disse mektige ordene blir omgjort til handling, sier Nkengasong.

Mørketall

Drøyt 2,3 millioner afrikanere har hittil fått påvist coronasmitte, og det er registrert 55.000 coronarelaterte dødsfall.

I mange av kontinentets 54 land er det imidlertid få som er testet og dårlig utbygde helsetjenester, og det antas derfor at mørketallene kan være høye.

Sør-Afrika, som har testet aller flest, topper lista med nærmere 830.000 smittede og 22.500 døde, etterfulgt av Marokko med nærmere 390.000 smittede og drøyt 6.400 døde.

– Den andre smittebølgen er utvilsomt her nå, sier Nkengasong.