Somalia og Etiopia har vært rammet av usedvanlig store mengder nedbør i høst, og resultatet er perfekte forhold for gresshopper. Tidligere i år ble området rammet av den verste gresshoppe-invasjonen på 70 år, og nå står flere land i fare for å bli rammet nok en gang.

– Kan bryte ut når som helst

– Trusselen er nært forestående og det kan bryte ut når som helst , sier Keith Cressman ved FNs organisasjon for ernæring og landbruk, til BBC.

I perioden fra januar til august ble Øst-Afrika invadert av milliarder av gresshopper, og levebrødet til mange ble fullstendig ødelagt.

– Jeg har mistet 14 geiter, fire kyr og to kameler på grunn av invasjonen, og vi frykter at konsekvensene nå kan bli enda verre, sier den kenyanske bonden Gonjoba Guyo.

Bønder forsøker å skremme bort gresshoppene i åkeren deres. Foto: Shahid Ali / AFP/NTB

To årsmengder nedbør på to dager

På grunn av den forrige invasjonen er landene langt mer forberedt denne gangen. Områdene overvåkes konstant og sprayes med pesticid fra fly, men de våte værforholdene har gjort det vanskelig.

I november ble Somalia rammet av syklonen Gati, og mengden regn området normalt får på to år falt i løpet av to døgn. Flommen etterlot seg en perfekt vugge for gresshopper å legge egg i.

Ifølge FN er 25 millioner mennesker i området allerede rammet av matmangel, og hvis ikke man får kontroll på gresshoppebestanden kan ytterligere 3,5 millioner bli rammet av sult.