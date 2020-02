Oppblomstringen av gresshopper i Øst-Afrika er den verste på 25 år og truer blant annet matsikkerheten. Nordøst i Kenya ble det observert en sverm som var hele 60 kilometer lang og 40 kilometer bred.

Gresshopperne skaper også problemer for flytrafikken. En Ethiopian-flyving fra Djibouti til Dire Dawa øst i Etiopia var på innflyvingen da det fløy tvers gjennom en slik sverm. Hendelsen skjedde 9. januar. Insektene ble most mot frontrutene til flyet og i tillegg inn i motorene, melder det danske bransjenettstedet Check-ind.dk.

Avbrøt landing

Pilotene avbrøt landingen og forsøkte en «go-around». Deretter ble enda et nytt forsøk på innflyvingen avbrutt og så måtte pilotene gi opp og omdirigerte til hovedstaden Addis Abeba, der Ethiopian har hovedbase.

Synet som møtte bakkemannskapene der var mildt sagt uvanlig. Hele fronten på flyet var tapetsert av skvisede insekter.

Ifølge Avherald, som overvåker hendelser i luftfarten verden over, tok det over 11 timer å rengjøre flyet etter flyvingen. Boeing 737-700-maskinen ble også undersøkt for skader, før det ble klarert for drift igjen.

Vasket for hånd i luften

I sin rapport skal kapteinen ha opplyst at vindusviskerne på flyet ikke klarte å rengjøre vinduene tilstrekkelig. Flyet steg så til 8500 fot der pilotene åpnet sidevinduene og renset frontruten for hånd. I denne høyden er det fortsatt nok oksygen i luften til at det er trygt å åpne sidevinduene.

Pilotene måtte gi opp innflyvingen etter at gresshopperne hadde ødelagt sikten totalt. Pilotene fløy deretter opp til 8.500 fot der de kunne vaske frontrutene for hånd. Foto: Avherald

Da flyet igjen møtte gresshoppesvermen ved andre innflyving, så bestemte pilotene seg for å heller omdirigere til Addis Abeba.

Det er ikke første gang insekter har satt stopper for flytrafikken. Selv om man i flybransjen frykter «birdstrikes», krasj med fugler, så måtte et fly fra amerikanske Allegian Air i 2014 ta en sikkerhetslanding i Las Vegas etter at flyet ble truffet av en stor bie-sverm like etter avgang.

