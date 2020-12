Fiji slår katastrofealarm: Syklon gikk fra kategori 1 til 5 på under 24 timer

– Vi får ikke sagt det nok, tiden for å forberede seg er nå, skrev myndighetene i Fiji på Twitter tirsdag. Innen helgen vil den tropiske syklonen Yasa treffe land, skriver CNN.

Syklonen gikk fra laveste til høyeste nivå på Saffir-Simpson-skalaen i løpet av det siste døgnet, og har en vindstyrke på 72 meter i sekundet. Myndighetene frykter «katastrofale ødeleggelser».

I tillegg til den voldsomme vindstyrken er det ventet å falle 250 millimeter med regn, som kan utløse flom og ras. Innbyggere nærmest kysten bes sikre hjemmene sine og evakuere fortest mulig.

Sterke sykloner er blitt stadig vanligere i Stillehavsområdet i løpet av de siste årene. Fijis statsminister Frank Bainimarama peker på global oppvarming som den ledende årsaken.

– Noe er forferdelig galt her

– Du trenger ikke være forsker for å se at noe er forferdelig galt her, sa Bainimarama til The Guardian tidligere i år.

I april ble Fiji truffet av syklonen Harold, som ble målt til å være en av historiens sterkeste stormer til å treffe land. Den var, på lik linje med Yasa, målt til kategori fem. Syklonen kostet 30 mennesker livet.

