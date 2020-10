Meteorologer erklærer kraftig La Niña for første gang på ti år

Det er ventet at årets La Niña vil bli svært kraftig, og vil forårsake kaldere temperaturer, over gjennomsnittet sterke tropiske stormer og flomfare. Bureau of Meteorology skriver at fenomenet vil vare til over nyttår, og trolig så langt ut som sommeren 2021. Sist gang verden ble rammet av en kraftig La Niña var høst- og vintersesongen 2007-08.

Klimaforsker ved Bureau of Meteorology Greg Browning ser tegn til at årets La Niña vil bli svært sterk, og være som en vugge for tropiske stormer.

– Basert på det vi ser over Stillehavet nå, La Niñas utvikling og økende styrke, så kan vi med stor sannsynlighet forvente flere og sterkere stormer enn det vi normalt gjør, sier Browning til ABC News.

Det motsatte av El Niño

La Niña er det motsatte av værfenomenet El Niño, hvorpå begge skaper store temperatursvingninger i overflatevannet i Stillehavet. El Niño forårsaker stigende temperaturer, og medfører økt nedbør på den nordlige halvkulen, og tørrere forhold på den sydlige. Ergo står områder som Nord-Amerika i fare for å få flom, og Australia risikerer ekstremtørke og skogbrann.

La Niña, som er fenomenet verden står overfor nå, medfører usedvanlig kalde temperaturer. I Stillehavet vil temperaturen kunne synke med mellom 3 og 5 grader celsius. La Niña påvirker været i stillehavsområdet og atlanterhavsområdet, og kan medføre at flere tropiske orkaner oppstår over Atlanterhavet. For Nord-Amerika vil det bety usedvanlig sterke stormer, og for Australia vil det medføre store nedbørsmengder, flomfare og stormer.

Nord-Europa

La Niña vil også påvirke været i Europa, men Nord-Europa er det området som vil merke værfenomenet minst. Dette er fordi Nord-Europa allerede har såpass kraftige værvariasjoner at effekten av La Niña vil være såpass svak at den knapt vil merkes, forklarer klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk Institutt til NRK.