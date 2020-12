Russisk rakettøvelse utløste krigsalarm i Nato

– Kontrollsenteret fulgte riktige prosedyrer og handlet i tide for å gi raske og nøyaktige varsler til alt nødvendig personell, heter det i en offisiell uttalelse fra USAs kommandosenter i Europa.

Ramstein Air Base er en amerikanskdrevet flybase lokalisert i Ramstein-Miesenbach, nær Kaiserslautern i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland.

Basen drives av det amerikanske militæret som del av NATO-samarbeidet, og er regulert av en NATO Status of Forces Agreement med den tyske regjeringen.

Indikerte fiendtlig missil på vei



Den uvanlige hendelsen fant sted lørdag 12. desember.

Alarmen ved militærbasen ble utløst idet avanserte overvåkingssystem indikerte at et fiendtlig missil var på vei mot Natos yttergrenser.

Ifølge militære kilder skal det har vært stor forvirring og tvil om det virkelig var et angrep på gang, skriver CNN.

– Advarselen ved Ramstein Air Base resulterte i flere minutter med usikkerhet og alarm til det situasjonen var helt avklart. Vi vil takke våre Command Post-medlemmer for deres raske svar for å sikre at våre folk holder seg informert slik at de kan ta de riktige forholdsregler, heter det i uttalelsen.

Skal ha sendt ut advarsel



En rakett skytes ut fra et S-400-missilsystem på Ashuluk militærbase i Sør-Russland under øvelsen «Kaukasus-2020» 22. september 2020. Øvelsen samlet tropper fra Kina, Iran, Pakistan og Myanmar, sammen med det tidligere sovjetiske Armenia, Aserbajdsjan og Hviterussland. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Årsaken til at alarmen gikk, var en russisk militærøvelse. CNN har fått bekreftet fra amerikanske forsvarsmyndigheter at oppskytingen faktisk fant sted.

Russerne skal dessuten ha utstedt en advarsel om å holde seg unna spesifikke områder på grunn av militær aktivitet, i tråd med varslingsprosedyrer.

For de amerikanske styrkene ved Ramstein Air Base ble hendelsen en påminnelse om betydningen av beredskap og reaksjonsevne innad i Nato.

– Overvåker konsekvent trusler mot våre allierte



– Vi overvåker konsekvent og rutinemessig for eventuelle trusler mot våre styrker og våre allierte, heter det i uttalelsen fra US Air Force Europe-Army Africa.

Basekommandoposten nær Kaiserslautern er det sentrale kommandopunktet for militære operasjoner og sørger for at drift og kommunikasjon virker som det skal, både i krig og fred.

