I et opprop signert 145 diplomater og tidligere ministre, ambassadører og generaler, fra både USA, Russland og Europa, tar til orde for å gjenopprette dialogen mellom Russland og NATO.

– Voksende risiko for konflikt

Oppropet har syv anbefalinger til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Russlands president Vladimir Putin. Hovedbudskapet er å få i stand dialog mellom partene.

– Selv om vi er uenige om årsakene til krisen, er vi samlet om vår bekymring rundt den voksende risikoen for at våre land kan havne i en militær konflikt som ingen ønsker, gjennom uhell eller feilberegning, heter det i et brev fra tenketanken European Leadership Network (ELN) til The Times.

– Oppriktig bekymring

NATO og Russland har hatt flere nesten-konfrontasjoner de siste årene med både krenkelser av luftrom, påstander om hackerangrep og alvorligst Russlands annekteringen av Krim-halvøya.

– Det er oppriktig bekymring for hvordan Russland oppfører seg. Listen over eksempler på at de opptrer på en måte som ikke kan tolereres, blir stadig lenger, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB under Natos forsvarsministermøte i oktober.

Under møtet fremholdt generalsekretær Jens Stoltenberg at Nato skal være fremst på alle områder alliansen har sin virksomhet.

– Det gjelder alle våre fem domener: vann, sjø, luft, cyberrommet og verdensrommet, sa Nato-sjefen etter første møtedag.

Atomavtale

Advarselen kommer mens flere traktater mellom maktene holder på å gå ut. Ekspertene peker spesielt på nedrustningsavtalen Ny START (Strategic Arms Reduction Treaty), som er gyldig til 5. februar 2021. Gruppen anbefaler at denne avtalen utvides umiddelbart til å gjelde i fem nye år. De frykter at de økte spenningene mellom stormaktene vil føre til et nytt våpenkappløp.

– Gitt situasjonen, ber vi våre lands ledere å demonstrere den politiske viljen som er nødvendig til å ta en rekke valg hastig for å redusere risikoen for militær konflikt , helter det i skrivet.

President Donald Trump har besluttet å trekke USA fra nedrustningsavtalen INF, som han mener Russland har brutt. Foto: Susan Walsh / AP/NTB Scanpix

USA og Russland uenige om forlengelse

Så sent som i oktober avviste USA og Donald Trump å forlenge avtalen med Russland da Putin foreslo å forlenge avtalen med ett år.

– President Putins forslag om å forlenge Ny Start-avtalen uten å fryse atomstridshodene er ikke et utgangspunkt for forhandlinger, het det i en uttalelse fra Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien.

– USA mener alvor når det gjelder våpenkontroll som kan gjøre hele verden trygg. Vi håper at Russland vil revurdere sin holdning før vi ender opp med et kostbarn våpenkappløp, la han til.

De to rivalene fra den kalde krigen er verdens overlegent største atommakter. Begge sitter fortsatt på over 5.000 kjernefysiske stridshoder – langt flere enn noe annet land på kloden.

Ønsker direkte kommunikasjon

Blant forslagene fra ekspertene ønsker man at det åpnes direkte kommunikasjonslinjer mellom Russland og Nato-land i sensitive regioner som de baltiske landene, Svartehavet og nordområdene.

Blant diplomatene som har signert oppropet er tidligere svensk utenriksminister og leder for FNs våpeninspektører i Irak i 2000, Hans Blix, de tidligere danske utenriksministeren Uffe Ellemann-Jensen og Mogens Lykketof og den tidligere russiske utenriksministeren Igor Ivanov.