Medier verden over, inkludert ABC Nyheter har skrevet om det absurde funnet midt i ødemarken i delstaten Utah. En tre meter høy stålkonstruksjon dukket opp midt i en ravine og ble funnet av biologer fra et helikopter, da de skulle sjekke til tykkhornsau-bestanden i området.

Biologene selv trodde det var en slags kunstinstallasjon, men hadde ingen tips å gå etter.

Død kunstners verk?

Myndighetsperson fra Utah Division of Wildlife Resources undersøker monolitten som dukket opp langt inni ødemarken. Foto: Utah Division of Wildlife Resources

Etter at nyheten ble kjent har en tysk gallerieier kommet med sin teori. David Zwirner, som har base i New York, er helt sikker på hvem som står bak. Han mener det må være et kunstverk fra amerikanske John McCracken. Det er bare ett problem, McCracken døde i 2011. Derfor vil vi kanskje aldri få svar på om det virkelig er han som står bak.

– Galleriet er delt om dette spørsmålet, men jeg mener bestemt at dette er Johns verk, sier Zwirner i en uttalelse til New York Times. Zwirner-galleriet er ifølge The Art Newspaper representanter for den avdøde kunstnerens verk.

Det er ikke kjent at det finnes tidligere McCracken-verk i delstaten, men han bodde i nabo-delstaten New Mexico de siste årene av sitt liv.

– Hvem skulle tro at 2020 hadde nok en overraskelse til oss. Akkurat da vi trodde vi hadde sett alt. La oss få dra bort dit for å se den, heter det videre i uttalelsen.

Til The Art Newspaper sier også en talsmann for galleriet at det også kan være en artist som har hedret McCacken ved å sette opp dette verket.

– Har virkelig brukt god tid

De lokale myndighetene har ikke gitt den nøyaktige posisjonen til installasjonen da de den er så avsidesliggende at de frykter ulykker om personer forsøker å ta seg til området.

En talsmann for de lokale myndighetene, Nick Street, sier at de føler seg trygge på at installasjonen er et slags kunstverk.

– Noen har virkelig brukt god tid ved å bruke en slags betong-kutte-verktøy eller noe som virkelig kommer dypt ned. Den er nesten akkurat som formen på objektet for den er godt gravd ned, sier han i en uttalelse.

Denne mystiske stålmonolitten har dukket opp langt inne i ødemarken i Utah. Myndighetene har ikke funnet noen indikasjoner på hvordan den havnet der eller hvem som står bak. Foto: Utah Division of Wildlife Resources

En lokal metallskulptør, Dan Toone, som er basert i Salt Lake City, avviser at han har noe med installasjonen å gjøre.

Trolig stått der i fem år

De lokale myndighetene sier de ikke aner hvor lenge konstruksjonen har stått der.

– For alt vi vet kan den ha vært installert der siden 1940-50-tallet, sier Street til New York Times. Noen mener derimot at de kan slå fast at den ble satt opp mellom 2015-2016.

Siden nyheten om monolitten spredte seg, har også brukere på Reddit klart å finne frem til lokasjonen og hevder at ved å se på Google Earth-bilder at de kan fastslå at konstruksjonen dukket opp en gang mellom august i 2015 og oktober 2016. Dette ble først gjengitt i Norge av Artisa.

Siden konstruksjonen står på føderalt land, er det ikke sikkert den får bli stående. De lokale myndighetene har gitt inntrykk av at det ikke vil bli prioritert å fjerne den, men dersom man finner ut hvem som står bak, kan det også vente bøter.

– Loven er tydelig på at det er ulovlig å sette opp kunstinstallasjoner på føderalt land uten særskilt tillatelse. Uansett hvilken planet du kommer fra, sier Street i uttalelsen.