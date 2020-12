Murring innad i Biden-leiren: – Folk er forbannet

Joe Bidens vei til Det hvite hus har trolig passert sitt største hinder, etter at president Donald Trump omsider åpnet for overgangsprosessen.

Men nå venter hans neste store utfordring fra egne rekker.

For ifølge Politico er flere av hans nære støttespillere nå rasende over at Biden henter tidligere Obama-støttespillere til høytstående poster i sin kommende administrasjon, i stedet for å tildele disse postene til personer som i lengre tid har jobbet for Bidens presidentkandidatur.

– Obamas folk tar nå innersvingen på folkene som fikk Biden valgt. Ingen av disse folka hadde motet til å hjelpe den tidligere visepresidenten å bli valgt, og nå blir deres venner valgt fremfor Bidens folk. Det er «fucked up», sier en anonym kilde i administrasjonen til Politico.

Mange Obama-medarbeidere

Blant postene som Biden har landet er utenriksminister-jobben til Antony Blinken og stillingen som finansminister til Janet Yellen. Begge de to er tidligere Obama-folk.

Blinken var fra 2015 til 2017 viseutenriksminister under daværende utenriksminister John Kerry i president Barack Obamas administrasjon. Biden kunngjorde mandag også at han ønsker nevnte Kerry som spesialutsending for klima.

USAs kommende president Joe Biden (t.h.) vil ha tidligere utenriksminister John Kerry (t.v.) som sin spesialutsending med ansvar for klima. Foto: AP / NTB Foto: NTB scanpix

Kerry var Demokratenes presidentkandidat i 2004, men tapte for George W. Bush. Han var senere utenriksminister fra 2013 til 2017 under Obama.

Biden nominerer også en annen veteran fra Obama-administrasjonen, Jake Sullivan, til posten som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

– Folk er forbannet

En annen nær støttespiller av Biden bekrefter inntrykket støttespillerne sitter igjen med, og kaller det en velbegrunnet kritikk fra folkene som har støttet Biden i tykt og tynt.

Flere av dem begynner nå å få panikk for om de er med i den kommende presidentens fremtidsplaner.

– Folk er forbannet. Jeg tror jeg vil bli tatt hånd om, men det har ikke skjedd noe ennå. Jeg er veldig interessert i å finne ut hvordan man får seg en jobb i Det hvite hus, sier en anonym kilde.

Valgte erfaring

Dette er støttespillere som sto ved Bidens side, selv da andre demokratiske kandidater som Bernie Sanders, Beto O'Rourke og Elizabeth Warren hadde mer vind i sine valgkampanjeseil tidlig i 2019.

En annen anonym støttespiller fra Biden-teamet sier til kampanjens forsvar at man fortsatt er svært tidlig i prosessen, og at folk som har lagt ned et solid stykke arbeid for kampanjen fortsatt vil ha en rolle å spille i administrasjonen.

– Disse personene er erfarne og testet i krise, og de er også innovative og har fantasi, sa Biden mandag om de kandidatene han til da hadde bestemt seg for.