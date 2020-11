Trump har godkjent at Biden får daglig sikkerhetsbrifing

En talsmann for administrasjonen sa tirsdag at Trump har gitt Biden adgang til den topphemmelige brifingen som etterretningsorganisasjonene lager hver dag for landets toppledere.

De praktiske omstendighetene rundt hvor og når Biden får den første brifingen, er ennå ikke avklart. Bidens foreløpige hovedkvarter er i hjembyen Wilmington i Delaware.

Trump signerte dagen etter at myndigheten som står for overgangen, GSA, ga grønt lys for at statens etater og departementer kan samarbeide Bidens overgangsteam.

Trump nekter fortsatt for at han har tapt valget, og har ikke formelt erkjent nederlaget, selv om administrasjonen tar praktiske skritt for å forberede overgangen.