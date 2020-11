Tidligere tysk konsentrasjonsleir-vakt (94) utvises fra USA

Det er tyske Bild som melder om erklæringen fra det amerikanske justisdepartementet der Bergers appell mot utvisningen blir avvist.

Tyskfødte Berger er i dag bosatt i delstaten Tennessee og ble i februar utvist fra USA da det ble bevist at han i 1945 under andre verdenskrig var bevæpnet vakt i et konsentrasjonsleirsystem underlagt hovedleiren Neuengamme utenfor Hamburg. Berger skal ha jobbet i en underleir i byen Meppen, like ved grensen til Nederland.

– Bergers villige tjeneste som bevæpnet vakt kan ikke glemmes og vil ikke bli ignorert, sier Brian C. Rabbitt, assisterende riksadvokat i justisdepartementet i erklæringen.

– Aktiv deltaker i et av de mørkeste kapitlene

Ifølge Bild har Berger tilstått å ha arbeidet som vakt i leiren der hans hovedoppgave var å hindre at fangene flyktet under tvangsarbeidet. Det skal ha vært flere nasjonaliteter blant de innsatte i leiren, mens flertallet var russere, nederlendere og polakker. Fangene skal ha blitt utsatt for uutholdelige forhold der mange døde av utmattelse.

– Berger var en aktiv deltaker i et av de mørkeste kapitlene i menneskelig historie, sier Louis A. Rodi III, som representerer den amerikanske immigrasjonstjenesten ICE i erklæringen.

– Krigsforbrytere og personer som bryter menneskerettighetene vil ikke få beskyttelse her for å unngå straffeforfølgelse, sier han.

– Idiotisk

Berger flyttet til USA i 1959 og har bodd i landet i over 60 år med sin kone, barn og barnebarn. I vår ga han en kort uttalelse til Washington Post der han nektet for å ha båret våpen og mente han jobbet i leiren under tvang.

– Etter 75 år er dette idiotisk. Jeg kan ikke tro det. Jeg forstår ikke hvordan noe slikt kan skje i et land som dette. Dere kaster meg ut av hjemmet mitt, sa han i mars.

Ifølge avisen ble Berger avslørt da man fant en stabel kartotekkort i et sunket skip utenfor Lübeck i Østersjøen. Skipet ble ved en misforståelse senket av britiske bombefly under krigens siste dager. Blant de om lag 2000 kartotekkortene ble det gjort funn av listen over hvor Berger jobbet for den tyske marinen under krigen.

