Tysk 95-åring for retten for krigsforbrytelser

Mannen var mindreårig under deler av krigen, og saken føres for ungdomsretten. Det er uklart om den tiltalte klarer å gjennomføre en rettssak på grunn av sin høye alder.

Dokumenter som tidligere er offentliggjort av påtalemyndigheten i Dortmund, viser at mannen er tiltalt for delaktighet i drap på flere hundre personer. Han var vakt i Stutthof-leiren som nazistene opprettet nær Gdansk, som den gang het Danzig.

En tilsvarende sak går for ungdomsretten i Hamburg. Her er en 93 år gammel mann også tiltalt for å ha vært vakt i den samme leiren. Han skal ha vært delaktig i likvideringen av 5.230 mennesker.

Denne rettssaken er i ferd med å bli avsluttet, og aktoratet har lagt ned påstand om fengsel i tre år.

Over 60.000 mennesker er antatt likvidert i Stutthof-leiren, som var en av de siste som ble frigjort i mai 1945.