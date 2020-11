Pedofilt nettverk med tilknytning til Europa avdekket i Australia

Nylig slo australsk politi til mot et stort pedofilt nettverk. 14 menn i alderen 20 til 48 år er pågrepet og tiltalt for overgrep mot minst 46 barn. Blant de pågrepne er en fotballtrener, en elektriker, en kokk, en butikkansatt og en sykepleier.

De identifiserte barna er i alderen 16 måneder til 15 år.

– Ingen barn skal utsettes for vold og misbruk fra voksne de stoler på, sier Christopher Woods, kommandør ved det føderale politiet, til BBC.

Verdensomspennende nettverk

Nettverket strekker seg over flere australske delstater, og har ført til arrestasjoner i andre deler av verden. I USA er tre personer med tilknytning til nettverket pågrepet. I tillegg skal det befinne seg mistenkte i Europa, Asia, Canada og New Zealand.

De 14 australske mennene er tiltalt for 828 lovbrudd, deriblant misbruk av barn, bisettelse og distribuering av barnepornografi, og overgrep mot dyr. Ifølge myndighetene skal nettverket ha produsert og delt pornografisk innhold på nett.

Gjennombrudd i februar

Her blir en av de tiltalte arrestert i delstaten New South Wales i Australia. Foto: Australian Federal Police (AFP)

Den mest alvorlige tiltalen er mot en 27 år gammel mann som arbeider på et omsorgssenter for barn, hvor vedkommende skal ha hatt tilgang til 30 barn og ungdom. Mannen er tiltalt for 300 lovbrudd.

Etterforskningen har pågått i et år. Gjennombruddet kom da en 30 år gammel mann ble arrestert i februar. På 30-åringens datamaskin ble det funnet filer lastet ned fra flere internettforum. Materialet førte til at andre mistenkte og ofre ble identifisert.

– Pågripelsen førte til at vi oppdaget flere mistenkte, og flere barn ble identifisert og reddet, skriver politiet i en pressemelding onsdag.