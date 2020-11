Moren hørte fremmede stemmer natten Nora (15) forsvant

Det var 4. august 2019 at 15 år gamle Nora Quoirin ble meldt savnet fra hytta hun bodde på sammen med sine foreldre og yngre søster på ferie i Malaysia. Ni dager senere ble hun funnet død på en palmeoljeplantasje i underkant av fire kilometer fra feriestedet de leide.

Noras nakne kropp ble funnet på en palmeoljeplantasje om lag fire kilometer fra hytta familien bodde på. Foto: Mohd Rasfan / AFP/NTB

Døde av indre blødninger

Obduksjonsrapporten viste at tenåringen døde av indre blødninger som følge av stress og sult. Hun ble anslått til å ha vært død i to til tre dager da hun ble funnet. Hun skal med andre ord trolig ha vært i live i seks til syv dager etter at hun forsvant. Obduksjonsrapporten konkluderte med at jenta ikke ble drept eller utsatt for vold.

Foreldrene har hele tiden hevdet at Nora, som var funksjonshemmet, ikke ville ha forlatt hytta på egen hånd. 15-åringen ble født med en hjerneskade som påvirker hennes utvikling og evne til å bevege seg. Ifølge moren dro hun ingen steder uten foreldrene.

– Mentalt er hun på alder med en femåring, og hun mangler muskelstyrke og ble fort sliten når hun gikk uten hjelp, sier moren til BBC.

Hørte stemmer

Bildet er tatt få dager før 15 år gamle Nora forsvant. Her sitter hun i hytta i Malaysia sammen med moren sin. Foto: Privat / AFP/NTB

Nylig skal moren ha fortalt under en høring at hun hørte stemmer utenfor hytta natten da 15-åringen forsvant. Hun skal ha vært i halvsøvne og forlot aldri sengen sin, skriver BBC.

– Det hørtes ut som stemmene var veldig nært, men jeg sto ikke opp i frykt for at det skulle ødelegge nattesøvnen, skal Meabh Quoirin ha sagt under høringen.

Neste morgen skal Noras far, Sebastien, ha gått inn på rommet døtrene delte og oppdaget at Nora var savnet. Hennes 12 år gamle søster Innes lå fortsatt og sov.

Saken ble henlagt

I januar fikk foreldrene sjokkbeskjeden om at saken ble henlagt. De stilte seg uforstående til vedtaket og ba om å få saken gjenåpnet. Ifølge The Guardian begynte den nye etterforskningen i august. Det var i sammenheng med etterforskningen at moren stilte til høring og fortalte om stemmene hun hadde hørt.

Ifølge avisen Irish Post er det blant annet funnet åtte fingeravtrykk på vinduskarmen og vinduet utenfor soverommet 15-åringen og hennes 12 år gamle søster delte. Fingeravtrykkene tilhørte ikke Nora, familien eller noen ansatte ved hyttefeltet. I tillegg ble det funnet små blodflekker på badet jentene brukte, men det er foreløpig ikke offentliggjort hvem blodflekkene tilhørte.

Foreldrene står fast ved teorien om at datteren ble bortført, og sikter til jentas forsvunnede klær og hennes funksjonshemming som bevis.

Etterforskningen som nylig ble igangsatt pågår fortsatt.

Video: Gjennombrudd i 32 år gammel drapsgåte: