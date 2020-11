USA-valget er i gang: Biden og Trump med hver sin seier i New Hampshire

Like etter midnatt ble det tradisjonen tro avlagt den første stemmen på selve valgdagen i Dixville Notch, New Hampshire.

Samtlige registrerte velgere i den lille valgkretsen samlet seg for å levere sine stemmer like etter midnatt, og opptellingen kunne starte allerede fem minutter over midnatt. I siste folkeopptelling bodde det tolv personer i bygda. Søndag ble det avlagt fem stemmer.

Opptellingen viste at Joe Biden fikk samtlige fem stemmer.

I Millsfield like ved ble det et stikk motsatt resultat. Der vant Trump med 16 stemmer mot 5.

De to småbygdene er ikke viktige i det store bildet, men får stor oppmerksomhet siden de er først ut i det amerikanske valget.

Hillary Clinton vant New Hampshire med 0,4 prosents margin i 2016-valget.