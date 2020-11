Seks jumbojeter landet i Nederland – så ble de «vingeklippet»

Flyene ble sendt til den lille flyplassen i juni under den store nedstengingen av luftfarten i Europa. Flyene skulle stå til lagring da restriksjonene gjorde de digre jumbojetene overflødige.

Man mistenkte at flyene aldri ville frakte passasjerer for det tyske flyselskapet igjen, noe som viste seg å stemme. Fem måneder senere er fem av de seks flyene solgt til resirkuleringsfirmaet GE Aviation Materials, som holder til i Mojave-ørkenen i California.

Får ikke lov til å ta av

Men å få flyene fra Twente til Mojave skulle vise seg å være langt vanskeligere enn først antatt. For det nederlandske motsvaret til Luftfartstilsynet, De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nektet flyene å ta av igjen. Flyplassen var ikke dimensjonert for at så store fly skulle ta av igjen.

– Opprinnelig ble disse flyene flydd hit til Twente, da det var en av få flyplasser som var tilgjengelige for å oppbevare dem. Flyene skulle være parkert frem til det ble klart hva man skulle gjøre videre med dem. Vi håpet å demontere flyene på bakken her, da det er et selskap her som utfører den jobben, sier sjefen for flyplassen, Meiltje de Groot, til Aviation24.be.

Med motorer og andre sårbare deler innpakket har jumbojetene stått til lagring i Twente i Nederland siden i sommer. Lenge var det usikkert om de noen gang kom på vingene igjen. Foto: Vincent Jannink / AFP

Dette selskapet har tidligere demontert fly for både KLM og Lufthansa.

Truet med rettsak

Siden har flyplassen og ILT forhandlet om hvordan man kan få flyene på vingene igjen for sin aller siste svaneferd over Atlanterhavet. ILT har stått på sitt at sikkerhetstiltakene på flyplassen ikke er gode nok til å tillate at så store fly kan trygt lette.

Lufthansa sier på sin side til CNN at da flyene ble sendt til Twente åpnet reglene for at selv så store fly kunne ta av igjen, så lenge det ikke var for passasjerdrift eller andre operasjonelle grunner, men for lagring.

Det så lenge ut til at flyplassen, flyselskapet og ILT ville måtte avgjøre saken i retten, men nå har partene ifølge CNN kommet til en enighet.

Under strenge sikkerhetsrestriksjoner, som at flyene ikke kan være tungt lastet og kun ha minimalt med drivstoff, får de unntak fra reglene og får lette fra flyplassen igjen.

– Begge parter er enige i at en lignende hendelse ikke skal skje igjen, sier ILT i en uttalelse, ifølge CNN.

Luftens dronning abdiserer

Dermed får de seks flyene omsider dratt videre på sin siste reise.

Jumbojetene er også kjente som «Luftens dronninger» og har av mange piloter og passasjerer vært en favoritt i luftrommet. Men nå, drøye 50 år etter at det første 747-flyet ble satt i drift, har tiden løpt fra jumbojeten.

Konkurransen fra nyere, billigere og mer effektive fly pekte i den retningen før coronakrisen fikk flere flyselskaper til å fremskynde sine utfasinger av flyet, inkludert Lufthansa, British Airways og KLM.