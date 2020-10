Obama gjør narr av Trump: – Han er misunnelig på mediedekningen av coronakrisen

Tidligere president Barack Obama har for alvor kastet seg inn i valgkampen. Under sin andre opptreden, i Orlando, gikk han hardt ut mot president Trumps håndtering av coronakrisen.

Obama gjorde narr av at Trump mener coronaviruset får for mye oppmerksomhet i media:

– Hva var hans hovedpoeng? At folk er for opptatt av covid, sa Obama og fortsatte:

– Han klager. Han er misunnelig på mediedekningen av coronaviruset.

Obama refererte til et valgkampmøte nylig hvor Trump uttalte:

– Alt du hører om er covid, covid, covid, covid, covid, covid, covid, covid,covid, covid, covid. Det er alt de (media) skriver om. De ønsker å skremme vettet av alle, sa Trump ifølge New York Times.

Av med silkehanskene



I sin tale under folkemøtet i Orlando påpekte Obama at:

– Mer enn 225.000 mennesker har mistet livet. Mer enn 100.000 mindre bedrifter har måttet stenge. En halv million jobber er borte, bare i Florida. Tenk på det, sa Obama ifølge CNN.

Det er veldig uvanlig at tidligere presidenter kritiserer sine etterfølgere, og spesielt så direkte som Obama har gjort i det siste. Trump har imidlertid ikke vært nådig mot Obama. Han har til og med antydet at den tidligere presidenten burde bli tiltalt, noe som trolig har fått Obama til å ta av seg silkehanskene og kaste seg inn i valgkampen for sin tidligere visepresident Joe Biden, skriver CNN.

Knapp ledelse til Trump i vippestat



Det er ikke uten grunn at Obama talte til et folkemøte i nettopp Florida.

For første gang siden april har Trump tatt ledelsen i vippestaten. Med under en uke igjen av valgkampen leder Trump på gjennomsnittet av meningsmålingene i Florida, ifølge oversikten til RealClearPolitics.

Ledelsen er imidlertid på kun 0,4 prosentpoeng, noe som er innenfor feilmarginen, melder NTB. Florida er en av de viktigste vippestatene som både kan sikre demokratisk og republikansk seier. I 2016 kapret Trump Florida, noe bidro sterkt til at han ble valgt som president.