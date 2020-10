Forskere slår alarm om Nordishavet: – Aldri tidligere observert

Normalt skal et lag av is ha lagt seg over Nordishav-armen Laptevhavet i Sibir innen midten av oktober. Nå nærmer det seg slutten av måneden og vannet har fortsatt ikke begynt å fryse. Ifølge forskere kommer forsinkelsen som følge av den unormalt varme sommeren og høsten nordlige Russland har hatt. De frykter en dominoeffekt som kan ramme de polare områdene, inkludert Norge.

– Et slikt fravær av is har aldri tidligere blitt observert. Uten en systematisk reduksjon av klimautslipp står vi overfor isfrie somre, skriver forsker Zachary Labe ved Colorado State University i en mail til The Guardian.

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet fra 2017 viser Nordvestpassasjen som bader i midnattsol. Foto: David Goldman / AP/NTB

– Snakk om når, ikke hvis

Havtemperaturene i området har økt til fem grader over gjennomsnittet. I tillegg fikk området en unormalt tidlig vår og påfølgende hetebølge. Ifølge forskerne har klimaendringene i tillegg medført endringer i varme havstrømmer lokalt, som påvirker temperaturen i Nordishavet. Forsker Walt Meier sier at den negative trenden vil fortsette til vi til slutt har isfrie somre i Arktis.

– Det er ikke snakk om hvis, det er snakk om når, sier Meier ifølge avisen.

Forskere frustrerte over situasjonen

Laptevhavet omtales som «isens fødested». Isen dannes langs kysten av Sibir i løpet av høsten, for så å brytes løs og drive til Framstredet mellom Svalbard og Grønland. Isen tar med seg næring som faunaen i Framstredet forsyner seg av. Fraværet av is kan medføre mindre næringsstoffer for plankton og fisk i området.

Fysiker Stefan Hendricks ved Alfred Wegener Institute ser mørkt på situasjonen.

– Det er mer frustrerende enn sjokkerende. Vi har advart mot dette så lenge, men vi har blitt møtt med svært liten respons fra myndigheter, sier Hendricks til Guardian.