Den brutale drapssaken rystet USA og førte til nyhetsoppslag over hele verden. I 2004 kvalte Montgomery 23 år gamle Bobbie Jo Stinnett, som var gravid i åttende måned. Hun skar så ut babyen og kidnappet den.

Den da 36 år gamle kvinnen hadde fortalt venner og ektemannen at hun var gravid, dette til tross for at hun ikke kunne få barn. Hun fikk kontakt med Stinnett på en hundeutstilling og de to hadde kontakt over internett.

Montgomery reiste fra Kansas til Stinnetts hjem i Missouri med påskudd om at hun ønsket å kjøpe en valp. Etter å ha drept kvinnen og skåret ut babyen, ringte hun ektemannen og fortalte at hun selv hadde født for tidlig.

Babyen overlevde

Babyen overlevde og skal ikke ha fått synlige fysiske skader som følge av den dramatiske måten hun kom til verden. En dag senere kom politiet på døra og fant babyen hos Montgomery. DNA-tester påviste at barnet ikke var hennes.

Hun innrømmet drap, skjending og kidnapping og ble fire år senere dømt til døden av en jury. Henrettelsen skal finne sted ved giftsprøyte i Terre Haute i Indiana 8. desember. Det blir den første føderale henrettelsen av en kvinne i USA siden 1953, melder New York Times.

Montgomerys advokat har kjempet hardt mot dødsdommen og mener klienten har en hjerneskade og ble misbrukt som barn. Montgomery har tapt alle forsøk på å få dommen omgjort.

Stopp i føderale henrettelser

Den siste kvinnen som ble henrettet av staten var Bonnie Heady i 1953. Hun ble gasset i hjel i Missouri for å ha kidnappet og drept den seks år gamle sønnen til mangemillionæren Robert Greenlease samme år.

I føderalt regi var det ingen uansett kjønn som hadde blitt henrettet på 17 år, før Trump-administrasjonen gjeninnførte praksisen i fjor. I sommer ble den første føderale henrettelsen gjennomført da Daniel Lewis Lee ble henrettet.

Føderale dødsstraffer ble satt på vent i 2003 etter det oppsto flere kontroverser rundt giften som ble brukt.

På delstatsnivå har man fortsatt gjennomført henrettelser. I dag er det 29 delstater som praktiserer dødsstraff. Siden 1972 har 16 kvinner blitt henrettet av regi av amerikanske delstater.

Ifølge New York Times var det pr. april flere enn 50 kvinner som ventet på å bli henrettet i statlig eller føderal regi. Det utgjør omtrent 2 prosent av alle fanger med dødsdom.