USAs høyesterett gir grønt lys til føderal henrettelse

Med fem mot fire stemmer forkastet landets øverste domstol tirsdag en ordre fra en lavere rettsinstans om å utsette de planlagte henrettelsene.

Få timer før Daniel Lewis Lee skulle henrettes mandag, slo den føderale distriktsdommeren Tanya Chutkan fast at det fortsatt er juridiske spørsmål som må besvares, og at allmennheten ikke har interesse av en forhastet prosess.

Trump-administrasjonen anket umiddelbart og fikk altså medhold i høyesterett natt til tirsdag. Lees advokater insisterer imidlertid på at henrettelsen ikke kunne gjennomføres etter midnatt amerikansk tid og viser til føderale reguleringer.

Flere planlagte henrettelser

Søndag opphevet en føderal ankedomstol en kjennelse fra fredag, der ofrenes slektninger fikk gjennomslag for at de ville bli utsatt for coronasmitte om de måtte reise for å bevitne henrettelsen, og at saken dermed måtte utsettes.

Den tidligere hvite nasjonalisten Lee, som sitter i det føderale fengselet i Terre Haute i Indiana, er dømt for et trippeldrap i Arkansas i 1996. Han og en medskyldig drepte en våpenhandler, Lees kone og hennes datter.

Han skal etter planen henrettes med giftsprøyte. Ytterligere to henrettelser er planlagt senere i uka.

Motstand

Beslutningen om å gå i gang med henrettelser i føderale fengsler for første gang siden 2003 har møtt sterk motstand fra en rekke hold, særlig midt under coronapandemien. Det føderale fengselsvesenet i USA sliter med et stort antall coronatilfeller blant innsatte. Én coronasmittet innsatt i Terre Haute-fengselet har dødd.

Dødsstraff på føderalt nivå i USA ble gjeninnført i 1988. Siden 2003 har det imidlertid ikke vært noen henrettelser i føderale fengsler, og i 2014 fikk det amerikanske justisdepartementet ordre om å gjennomføre en større utredning av dødsstraff og giftsprøyter som henrettelsesmetode.